Общественники Караганды предлагают сократить расходы на уборку дорог и зарплату внештатников

Что вы нам тут сказки рассказываете!

Общественники Караганды считают, что нужно сократить некоторые расходы бюджета. В частности, можно сэкономить на уборке дорог, установке новых светофоров и зарплате внештатных работников акимата. А то не хватает денег на ремонт школ и детских садов.

Школам денег не хватило

На прошлой неделе общественникам рассказали, на что власти собираются тратить бюджетные деньги в 2017 году. Их в городской казне будет немало — 45,5 миллиарда тенге. Больше всего средств уйдет на сферу образования — 19,2 миллиарда тенге. Правда, 14,5 миллиарда тенге из них — это зарплата педагогам и расходы на оплату коммунальных услуг в школах и детских садах. А вот на капительный и текущий ремонт осталось совсем немного. Это не понравилось членам Общественного совета.

— Нужно увеличить бюджетное финансирование на ремонт школ с миллиарда до 2,6 миллиарда тенге, — заявил общественник Николай Абт. — И то же самое надо сделать по ремонту детских садов. На это необходимо 502 миллиона, а вы выделяете всего 127 миллионов тенге. Это не правильно! Мы летом ездили по школам и садикам. Мы видели, в каком плачевном состоянии находятся эти здания. Нужно изыскивать резервы. Где — я потом скажу.

Дальше Николай Викторович стал критиковать чиновников за то, что они понабрали к себе много внештатных работников. На их содержание уходят приличные деньги, которые можно было сэкономить. К примеру, только на зарплату внештатникам из отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог выделено 2,2 миллиона тенге. Получается, что в этом подразделении акимата работает более 20 «лишних» человек.

— Такая же ситуация и с другими отделами акимата, — прокомментировал Николай Абт. — Что это получается? Президент страны дает задание сократить штаты, у нас их сокращают, а потом принимают на работу внештатников. Выходит, чиновники игнорируют указание главы государства. Я считаю, что ни одного внештатного сотрудника содержать за счет бюджета нельзя!

Никто из чиновников на это заявление не отреагировал. Публика сохранила единогласное молчание. А вот другие статьи расходов, на которые покусились общественники, они отстаивали с особым рвением.

«Что вы сказки рассказываете!»

Статья расходов особой важности — это ремонт и содержание дорог. В следующем году на это уйдет 5,5 миллиарда тенге. Напомним, в нынешнем сезоне на ремонт дорог и федоровского моста потратили 4,8 миллиарда тенге. По словам начальницы отдела экономики и финансов, 3,5 миллиарда тенге пойдут на средний и капитальный ремонт улиц Караганды. А еще 2 миллиарда тенге — на их уборку, которая зимой будет стоить чуть дороже, чем летом. Это вызвало у общественников недоумение.

— На зимнее содержание дорог выделяется 1,2 миллиарда тенге, а на летнее — 800 миллионов, — уточнил Николай Абт и продолжил рассуждение. — Ну, куда тратятся деньги зимой — понятно. Дороги чистят от снега, потом этот снег вывозят на полигоны. А летом на что? Два раза асфальт подмести или полить водичкой? На это надо 800 миллионов?

Тут другие общественники поддержали Николая Викторовича и принялись требовать от начальницы отдела коммунального хозяйства ответа на вопрос: что делают коммунальные службы летом? Шолпан Жусупова сначала растерялась. Но потом принялась объяснять, что коммунальщики моют ограждения и остановки, убирают прибардюрный мусор и очищают ливневки.

— У нас есть частный сектор, — сказала руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Шолпан Жусупова. — Люди к нам звонят, просят отремонтировать дорогу. Но с асфальтом мы в частный сектор не пойдем. Потому что при его прокладке используют виброкатки. Частные дома вибрации не выдержат. Поэтому мы делаем в частном секторе грейдирование дорог…

— Причем тут частный сектор?! — перебил ее председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов. — Вы нас уводите в сторону!

— Мы и в следующем году будем дороги грейдировать! — заявила Шолпан Максутовна.

— Вы скажите, где вы отгрейдировали хоть одну дорогу? — спросил общественник.

— В Михайловке! — ответила чиновница. — Я вам могу дать полный список всех улиц.

— Вы никогда дороги не грейдировали! — заявил Кабдыгали Оспанов. — Что вы нам тут сказки рассказываете!

Сколько стоит светофор?

Страсти разгорелись еще сильнее, когда общественники заговорили о расходах на содержание дорожных знаков и замену светофоров. Оказалось, что на очистку и мытье одного знака мы тратим 4260 тенге в год. А их в Караганде тысячи! Кроме того, непомерно дорогими показались Общественному совету и новые светодиодные светофоры. На оборудование трех перекрестков чиновники собираются потратить 30 миллионов тенге.

— Я специально узнавал, сколько стоят российские светодиодные светофоры, — принялся рассказывать коллегам Николай Абт. — Мне сказали, что в переводе на наши деньги светофор самой дорогой комплектации стоит 110 тысяч тенге. Ну, пусть на одном перекрестке их восемь надо! Это 880 тысяч тенге. Плюс нужен ящик, который контролирует работу светофоров — еще 600 тысяч тенге. Ну, пускай еще миллион за работу по установке этого оборудования. Итого около 3 миллионов тенге на один перекресток. Откуда тогда взялись 30 миллионов?

В дискуссию с общественником вступила руководитель отдела экономики и финансов Айнур Апакашева. Она подтвердила, что власти действительно хотят оборудовать новыми светофорами три перекрестка. Она даже сказала, какие именно: на улицах Майлина-Архитектурная, Сатпаева-Ерубаева и возле фабрики мороженого «Айза». Но цифры у чиновницы все равно не сходились.

— На один перекресток нам нужно девять транспортных трехсекционных светодиодных светофоров, — сказала Айнур Апакашева. — Стоимость одного — 263 тысячи тенге. Дорожный контроллер стоит 600 тысяч тенге.

— Нет у нас таких цен! — прокомментировал слова чиновницы Николай Абт.

— Есть. Вот у нас все данные! — ответила она.

На этом дискуссия закончилась. Все остались при своем мнении. Видимо, урезать расходы на светофоры чиновники не собираются. А общественники не могут влиять на решение властей. У них нет таких полномочий. Они могут только давать рекомендацию.

За ФОК ответил

Под горячую руку общественников попал и руководитель отдела строительства Жаксылык Шалабеков. Ему они высказали претензии за недостроенные жилые дома и физкультурно-оздоровительный комплекс, что находится в Майкудуке. Его возводят уже три года и никак не закончат. На достройку ФОКа в бюджете 2017 года заложили 141 миллион тенге.

— У нас не могут нормально строить! — возмутился председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов. — «Бесоба» нас на весь Казахстан прославила. Еще в микрорайоне «Астана» стоит дом с «хвостом». К нему многоэтажка на улице Белинского добавилась. И ФОК уже четвертый год сдать не можем! Стыдуха!

Жаксылык Шалабеков отреагировал на критику.

— Во время строительства физкультурно-оздоровительного комплекса понадобилась корректировка проекта, — сказал он. — Это заняло определенное время. Нам дали оценку работы, которая оказалась достаточно высокой. В прошлом году нам выделили недостаточно денег. Но на будущий год они уже зарезервированы. Думаю, к лету мы объект завершим. ФОК хороший получится.

Если верить чиновнику, то комплекс уже почти готов. В нем остались только работы по внутренней отделке. Та же история с домом №2 по улице Белинского, который предназначен для молодых семей. Его собирались ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года. Но теперь, как заявил Жаксылык Шалабеков, этот срок отложили до середины 2017 года.

А вот с домом №1 по той же улице Белинского у чиновников большие проблемы. Денег на его достройку в бюджете нет. На это нужно около 500 миллионов тенге. А молодые семьи, которые стояли в очереди и ждали новые квартиры, вышли из этой категории. По словам Жаксылыка Шалабекова, акимат надеется когда-нибудь достроить многоэтажку в Майкудуке и сделать ее квартиры арендными.