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Аскар Секишев уволился из-за выговора за плохой контроль над своими подчиненными
Стало известно, что свой пост покинул прокурор Карагандинской области. Поводом для увольнения стал недавний скандал с лишением должностей его первого заместителя и прокурора Темиртау. Тогда же Аскару Секишеву объявили выговор за плохой контроль над подчиненными.
Нового прокурора нашей области еще не назначили. Сейчас его обязанности исполняет старший советник юстиции Марат Алиханов.
Напомним, в октябре стало известно об освобождении от занимаемых должностей заместитель прокурора области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор Темиртау Биржан Шаулиев. Поводом для этого стала жалоба жителя Темиртау Каната Алпысбаева. Он обратился в Генеральную прокуратуру, рассказал о том, что уже два года добивается наказания для убийц своего сына. Его вывезли в степь, где ранили в бедро, и оставили умирать. Один из преступников уже осужден. А еще трое не предстали перед судом. Их не нашли.
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Да ладно!!! Сам?
Ибо нефик
22 декабря, 2016 в 15:16
Прокурора сняли — понятно.
А как насчёт судьи-то?
Этот «судья» дал 4,5 года лишения свободы за жестокое умышленное убийство, хранение оружия и похищение человека…
Может гаранту тоже стоило бы обратить внимание на это странное правосудие?
Хрупкий орех
22 декабря, 2016 в 17:28
А причем тут суд?
Он осудил человека в рамках предъявленного обвинения. Суд не орган уголовного преследования.
Что он должен был сделать?
КК
22 декабря, 2016 в 21:28