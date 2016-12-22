Сегодня в Караганде открылся еще один частный садик

Он расположен в районе Нового рынка

Сегодня, 22 декабря, в Караганде открылся еще один детский сад. Он находится в районе Нового рынка. Садик частный, но акимат планирует разместить здесь государственный образовательный заказ. Это значит, что родители за обучение своих детей будут платить столько же, сколько платят в государственных яслях.

Новый детский сад называется «Інкәрім».Он расположен по улице Кирпичная, 14. Садик небольшой, он рассчитан всего на 150 малышей. Но для жителей района Нового рынка это все равно большое событие.

Учредителем детского сада является предприниматель Фархад Маденов. Он на свои деньги восстановил здание детского сада. Ремонт шел около трех месяцев. Сейчас ясли соответствует всем требованиям, которые предъявляют к детским дошкольным организациям. В нем есть музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский блок. Все помещения оснащены новой мебелью и игрушками. Спальные комнаты и учебные помещения – раздельные. Особенности образовательного процесса – «кабинетная система». Каждое занятие будет проводиться в специально оборудованном помещении: кабинет английского языка, кабинет казахского языка, кабинет ИЗО.

На открытии детского сада присутствовал аким Караганды Нурлан Аубакиров.

фото пресс-служба акимата Караганды