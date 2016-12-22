В Абае пропал молодой мужчина

Его не могут найти уже двенадцать дней

В Абае пропал 30-летний Самат Мукушев. Он исчез еще 10-го декабря. Молодой человек был вместе с друзьями в кафе, затем он, ничего не объяснив, отлучился на улицу без верхней одежды. С тех пор Марата никто не видел.

ДВД Карагандинской области уже распространил ориентировку на пропавшего мужчину. Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие.

Он был одет в синюю кофту, джинсы и черные ботинки.

Всех, кто видел Марата или знает что-то о том, где он находится, просят сообщить по номерам: 8-72131-4-46-66, 8-72131-4-34-49, 8-702-758-31-85.