В Караганде спецтехнику по уборке дорог оснастили GPS-датчиками (фото, видео)

Они позволяют отслеживать, где работают грейдеры, самосвалы и погрузчики

В Караганде новую спецтехнику по уборке дорог оснастили GPS-датчиками. Они позволяют отслеживать, где работают грейдеры, самосвалы и погрузчики. Все недавно прибывшие в город спецмашины находится в распоряжении коммунального предприятия «Благоустройство».

Недавно в Караганде приехали новые лаповые погрузчики и самосвалы. Это последняя партия той спецтехники, которую купили для нас в рамках Программы развития регионов до 2020 года. Всего нашему городу досталось 60 спецмашин. Они обошлись республиканской казне более чем миллиард тенге. Автопарк КГП «Благоустройство» пополнился 13 универсальными тракторами, 13 ковшовыми погрузчиками разной грузоподъемности, 11 самосвалами, 8 дорожно-комбинированными машинами, 6 лаповыми погрузчиками, 4 автогрейдерами, двумя вакуумными пылесосами, двумя автобусами и одной каналопромывочной машиной.

фото пресс-службы акимата Караганды