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Они позволяют отслеживать, где работают грейдеры, самосвалы и погрузчики
В Караганде новую спецтехнику по уборке дорог оснастили GPS-датчиками. Они позволяют отслеживать, где работают грейдеры, самосвалы и погрузчики. Все недавно прибывшие в город спецмашины находится в распоряжении коммунального предприятия «Благоустройство».
Недавно в Караганде приехали новые лаповые погрузчики и самосвалы. Это последняя партия той спецтехники, которую купили для нас в рамках Программы развития регионов до 2020 года. Всего нашему городу досталось 60 спецмашин. Они обошлись республиканской казне более чем миллиард тенге. Автопарк КГП «Благоустройство» пополнился 13 универсальными тракторами, 13 ковшовыми погрузчиками разной грузоподъемности, 11 самосвалами, 8 дорожно-комбинированными машинами, 6 лаповыми погрузчиками, 4 автогрейдерами, двумя вакуумными пылесосами, двумя автобусами и одной каналопромывочной машиной.
фото пресс-службы акимата Караганды
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Все бюджетные машины просто необходимо оборудовать GPS- треккерами, в том числе и новые УАЗики в ДВД (подарок акима) так как все эти машины уже переоборудованы намотчиками километража для списания ГСМ.
Водитель
22 декабря, 2016 в 14:58
Техника должна находится не в распоряжении коммунального предприятия «Благоустройство», а работать на улицах города. Снег на большинстве дорогах машинами укатывается, а не убирается снегоуборочной техникой. Пресс служба акимата лучше не фото выложило техники, а график уборки городских дорог.
Дмитрий
22 декабря, 2016 в 15:22
Прочистите нормально, внутреннюю дорогу в микрорайонах Степных, а не как всегда, что после уборки, дорога вся в колдобинах. Снег больше недели идет, а снегоуборочная техника ни разу не проезжала. Раньше года 4 назад, дорогу стабильно несколько раз чистили.
Андрей
22 декабря, 2016 в 19:39
Датчики вещь хорошая, да только зачем? Как рапортовали, что оснастили ими городские автобусы? И на сайте онлайн можно их видеть! А в итоге? Графики не соблюдаются, а акиматовский чиновник гордо сообщил, что на остановках организованы пункты наблюдения за движением автобусов! Зачем? Спутникам не доверяет? Ваш менталитет никакой компьютер не победит и не изменит…
Иностранец
22 декабря, 2016 в 20:13
А где этот, с лапами и транспортёром? Или у них нету такого? А на фотке он есть! Наверно змерз. Но теперь найдуют. GPS — это сила.
Ибо нефик
22 декабря, 2016 в 21:00
Вы бы лучше зарплаты подняли работягам, которые трудятся в две смены за копейки!А GPSэто тупорылые гномы их изобрели с которых толк нулевой,только дуракам и на уши прилегают рекламу свою делают!Только тупо бабки списываете так же как и автопарке 3 проезд подняли а уехать в час пик неначем!
Ленусик
22 декабря, 2016 в 22:14
Новую технику получили, а результаты где! Дороги просто в ужасном состоянии. Давно уже не было такого плачевного состояния зимой!
Сразу вспоминаются даже споры на разных форумах, по-поводу зимней резины, где многие утверждали, что если передвигаться только по городу, то лучше липучка, потому-что дороги, в основном, чистые и шипы просто не нужны… Так вот в этом году, в нашем родном городе, без шипов никуда!
Стыдно за город, стыдно за власти…
Горожанин
22 декабря, 2016 в 22:57