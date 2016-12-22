Скончалась вторая пострадавшая во время взрыва на автомойке

У женщины остался супруг и трое детей

Сегодня после полудня скончалась вторая пострадавшая во время взрыва и пожара на автомойке по улице Волочаевской. Об этом сообщила сестра погибшей женщины.

Почти месяц врачи ожогового отделения клиники имени Макажанова боролись за ее жизнь. Родственники Нурсулу Кенжибековой (фамилия по просьбе родных изменена) до последнего надеялись. Они знали, что она находится в крайне тяжелом состоянии. У нее обгорело 36 процентов тела. Ожоги были очень глубокие. Последние дни организм женщины не мог усваивать пищу, ее кормили через зонд. Поэтому ее стали поддерживать специальными препаратами.

Однако организм пострадавшей не выдержал. Родственники погибшей еще не назначили дату похорон. У Нурсулу остался супруг и трое детей.

Напомним, брат Нурсулу Нурлан скончался в клинике еще 15 декабря. В случившемся на автомойке, родные погибших винят арендатора автомойки. Так как причиной возгорания стала утечка газа из баллона на его автомобиле.