- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Главу вуза впервые выбрали с помощью открытого конкурса
Напомним, несколько дней назад в Астане представили нового ректора КарГТУ Марата Ибатова. Выборы проходили путём открытого голосования. В прежние годы ректора всегда назначал министр образования, чаще всего руководители оставались на этом посту несколько лет.
Министр образования Ерлан Сагадиев представил коллективу вуза нового ректора, а так же посоветовал Республиканской комисси кандидатуру проректора — Сергея Ожигина.
ИБАТОВ МАРАТ КЕНЕСОВИЧ родился в 1961 году, в Караганде.В 1983 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и был направлен на работу в Карагандинский политехнический институт, где работал в должности старшего инженера, младшего научного сотрудника.
В 1987–1990 г.г.проходил обучение в аспирантуре МАДИ.
В 1991 году в МАДИ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
С 1991 года работал в КарПТИ (в последующем – КарГТУ) в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента,
профессора кафедры «Автомобильный транспорт».
В 1995–1997 г.г.исполнял обязанности председателя профкома преподавателей и сотрудников КарГТУ.
В 1997–2007 г.г.являлся деканом транспортно-дорожного факультета.
В 2003 году защитил докторскую диссертацию.
В 2005 году решением Ком
итета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК ему присвоено ученое звание профессора.
В 2007-2008 г.г.– проректор КарГТУ по учебной работе.
В 2008-2011 г.г.– зав. кафедрой «Автомобильный транспорт» КарГТУ.
В 2011-2012 г.г. работал первым проректором Карагандинского государственного технического университета.
С 2012 года – ректор Карагандинского государственного индустриального университета.
Имеет ряд государственных наград.
Основное направление научных исследований – повышение эксплуатационной надежности и безопасности транспортной техники, снижение загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами.Опубликовал более 160 научно-методических трудов.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32212 материалов.
Посетители оставили 185309 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Кутты болсын Марат Кенесович! Удачи!!!
теперь коллега)))
22 декабря, 2016 в 21:59