ИБАТОВ МАРАТ КЕНЕСОВИЧ родился в 1961 году, в Караганде.В 1983 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и был направлен на работу в Карагандинский политехнический институт, где работал в должности старшего инженера, младшего научного сотрудника.

В 1987–1990 г.г.проходил обучение в аспирантуре МАДИ.

В 1991 году в МАДИ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С 1991 года работал в КарПТИ (в последующем – КарГТУ) в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента,

профессора кафедры «Автомобильный транспорт».

В 1995–1997 г.г.исполнял обязанности председателя профкома преподавателей и сотрудников КарГТУ.

В 1997–2007 г.г.являлся деканом транспортно-дорожного факультета.

В 2003 году защитил докторскую диссертацию.

В 2005 году решением Ком

итета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК ему присвоено ученое звание профессора.

В 2007-2008 г.г.– проректор КарГТУ по учебной работе.

В 2008-2011 г.г.– зав. кафедрой «Автомобильный транспорт» КарГТУ.

В 2011-2012 г.г. работал первым проректором Карагандинского государственного технического университета.

С 2012 года – ректор Карагандинского государственного индустриального университета.

Имеет ряд государственных наград.

Основное направление научных исследований – повышение эксплуатационной надежности и безопасности транспортной техники, снижение загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами.Опубликовал более 160 научно-методических трудов.