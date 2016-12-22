В карагандинском парке построят снежный городок!

К Новому году будут готовы горки, катки и ледяные фигуры

Центральный парк Караганды начал готовить новогодние развлечения для детей и взрослых. Предполагается поставить два десятка ледяных фигур. Скульпторы уже приступили к работе. Без горок и катков тоже не обойдется.

«В этом году у нас широкая концепция по оформлению парка, — обрадовал nv.kz директор управления парками Рустам Кодебаев. — В районе сцены планируем залить большой каток с ограждением изо льда. На озере будет еще два катка. Поставим большую елку с гирляндами, фонарями и шарами. Деда Мороза со Снегурочкой. Сделаем четыре восьмиметровых горки — две у сцены, одну со спуском на озеро и еще одну у каскада. Там же, у каскада, от улицы Воинов-интернационалистов до озера будут ледовые фигуры. Около 20 скульптур по два метра высотой каждая, с подсветкой. В этом году мы проводили конкурс на ледовые фигуры. Выиграл ИП из Сарани. Ждем, что будет очень интересно».

Если погода подфартит, ветер утихнет и ударит мороз, оценить снежную красоту можно будет уже меньше, чем через неделю. Но в любом случае 29 декабря руководство парка приглашает всех карагандинцев покататься на ледянках, «плюшках» и коньках и получить эстетическое удовольствие. А для тех, кто замерзнет, у сцены будет работать мини-буфет, где можно будет согреться горячими напитками.