За срубленные елочки на карагандинцев завели уголовное дело

Восемь молодых деревьев отдали сиротам

На днях сотрудники карагандинского лесхоза поймали дровосеков. Три гражданина срубили восемь молодых сосен в районе Пришахтинска. Однако вынести их из лесопасадки не успели. Их выследила опергруппа инженеров по охране лесного и животного мира. Побросав сосенки, древорубы кинулись бежать. Но были пойманы. После составления акта вызвали полицейских, которые увезли нарушителей в Кировский отдел полиции. Их будут судить по уголовной статье. Возможно, приговорят к штрафу в 42 4200 тенге (200 МРП) либо к двухмесячному аресту. Срубленный хвойный молодняк передали в детский дом «Тан Шолпан».

С 1 декабря сотрудники карагандинского лесхоза несут круглосуточную охрану зеленых насаждений в окрестностях Караганды. Под их наблюдением 10549 гектаров леса- в Районе Пришахтинска, у Кирзавода и у нового аэропорта.

«Новый год чудесное время, наполненное радостью, только работникам лесного хозяйства не до веселья, — говорит инженер по охране леса Молдир Каримова. — С приближением Нового года возникает необходимость усиления охраны хвойных насаждений от самовольных порубщиков. В Караганде хвойные насаждения имеют искусственное происхождение. Сосна относится к ценным древесным породам, она нуждается в тщательном уходе. Чтобы вырастить одно дерево, требуется около 10 лет кропотливого труда. Лучше всего заменить живые деревья искусственными. Этим мы сохраним наши леса и примером покажем детям, что нужно беречь живую природу. Однако, все доводы и аргументы бессильны против несознательных и безответственных граждан. В последние годы количество незаконных порубок заметно сократилось. Скорее всего — благодаря большим штрафам».

Лесники просят граждан сообщать о фактах незаконной порубки. Если вы располагаете информацией о дровосеках-самовольщиках, звоните по телефонам: 44-29-71, 43-73-38 или 102.