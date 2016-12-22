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Ее направили на принудительное лечение
В начале июня этого года на улицах Балхаша появилось дикое объявление: «Отдам двухлетнего ребенка в хорошие руки». 22-летняя мать, устав бороться с нищетой, решила продать свою единственную дочь за довольно символическую сумму — 30 тенге.
В итоге сделка состоялась. Незадачливая родительница продала девочку сотруднику полиции, который изобразил заинтересованного покупателя. После продажи ребенка передали в дом малютки.
На саму же мамашу завели уголовное дело за торговлю несовершеннолетними. Сейчас специалисты провели экспертизу и признали жительницу Балхаша невменяемой и не способной отвечать за свои поступки. Установлено, что она страдает психическим расстройством. Ее направят на принудительное лечение. Ребенок же так и останется на попечении государства.
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Ой, какие полицейские молодцы! Такую тонкую спецоперацию провели!
Властям впору подумать о том, как облегчить людям жизнь, а не несчастных женщин подставлять.
Хрупкий орех
22 декабря, 2016 в 17:19
А то что «несчастная женщина» не задумываясь продала своего ребенка, это нормально или государство виновато?
Игорь
22 декабря, 2016 в 22:23