Жительницу Балхаша, продавшую единственную дочь, признали невменяемой

Ее направили на принудительное лечение

В начале июня этого года на улицах Балхаша появилось дикое объявление: «Отдам двухлетнего ребенка в хорошие руки». 22-летняя мать, устав бороться с нищетой, решила продать свою единственную дочь за довольно символическую сумму — 30 тенге.

В итоге сделка состоялась. Незадачливая родительница продала девочку сотруднику полиции, который изобразил заинтересованного покупателя. После продажи ребенка передали в дом малютки.

На саму же мамашу завели уголовное дело за торговлю несовершеннолетними. Сейчас специалисты провели экспертизу и признали жительницу Балхаша невменяемой и не способной отвечать за свои поступки. Установлено, что она страдает психическим расстройством. Ее направят на принудительное лечение. Ребенок же так и останется на попечении государства.