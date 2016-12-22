Левый ксенон и дым на дорогах.

До каких пор наши полицейские, прокуратура не будут обращать внимание на беспредел на всех без исключения дорогах Караганды?

Вы только посмотрите какие унитазы ездят по дорогам каждый день, реальные корыта на колесах, как они интересно проходят техосмотр?, как и раньше за 2000 тенге?

На машинах 90х годов стоит этот левый синий китайский ксенон, который НЕРЕАЛЬНО слепит и создает аварийные ситуации каждый день на всех дорогах, так мало того, все это горе водители (нищие), ставят этот синий слепящий ксенон в противотуманные фары,что еще больше осложняет и усугубляет ситуацию.

обычно это авто 90х годав марки: БМВ 5…, Мерс 124, из свежих это практически все Лады приоры, итому подобное г…о.

Неужели камеры ЦОУ на которые потрачены наши с вами огромные деньги, все это не замечают?

Что все полицейские ослепли?, как можно этого всего не видеть?

Теперь, то что качается вех этих выхлопных гаоз от всех этих МУДАНОВ и автобусов, та же самая картина, дым столбом, ехать сзади невозможно, видимость нулевая, камеры ЦОУ все эти нарушения могут увидеть ежесекундно на любом перекрестке.

господа полицейские, хватит вам халтурить, выполняйте свои обязанности честно!

Вы на страже закона, вы присягу давали, господа начальники полицейские может хоть вы проснетесь?, работать нужно а не штаны протирать.

Наведите порядок на дорогах Караганды!

штрафуйте всех этих нарушителей за левый и опасный ксенон, штрафуйте за невероятный дым.

Удивляет все происходящее.

Полиция и прокуратура работайте !!!

От: Борис