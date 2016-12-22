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До каких пор наши полицейские, прокуратура не будут обращать внимание на беспредел на всех без исключения дорогах Караганды?
Вы только посмотрите какие унитазы ездят по дорогам каждый день, реальные корыта на колесах, как они интересно проходят техосмотр?, как и раньше за 2000 тенге?
На машинах 90х годов стоит этот левый синий китайский ксенон, который НЕРЕАЛЬНО слепит и создает аварийные ситуации каждый день на всех дорогах, так мало того, все это горе водители (нищие), ставят этот синий слепящий ксенон в противотуманные фары,что еще больше осложняет и усугубляет ситуацию.
обычно это авто 90х годав марки: БМВ 5…, Мерс 124, из свежих это практически все Лады приоры, итому подобное г…о.
Неужели камеры ЦОУ на которые потрачены наши с вами огромные деньги, все это не замечают?
Что все полицейские ослепли?, как можно этого всего не видеть?
Теперь, то что качается вех этих выхлопных гаоз от всех этих МУДАНОВ и автобусов, та же самая картина, дым столбом, ехать сзади невозможно, видимость нулевая, камеры ЦОУ все эти нарушения могут увидеть ежесекундно на любом перекрестке.
господа полицейские, хватит вам халтурить, выполняйте свои обязанности честно!
Вы на страже закона, вы присягу давали, господа начальники полицейские может хоть вы проснетесь?, работать нужно а не штаны протирать.
Наведите порядок на дорогах Караганды!
штрафуйте всех этих нарушителей за левый и опасный ксенон, штрафуйте за невероятный дым.
Удивляет все происходящее.
Полиция и прокуратура работайте !!!
От: Борис
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А не пробовал Бориска жалобщик, пожаловаться на блог акима, вот как раз перед днём рождения, я точно знаю, аким ждал этих двух кляуз. Ещё можно на сайт министра МВД, можно в прокуратуру. Ведь покоя не дают Бориске люди, делающие бизнес на праздниках. Его же всё бесит, когда едет такой вот успешный с ксеноном, а у него нету.
Люди, подарите Боряну ксенон китайский, дабы не завидовал и питарду для разгону.
Ибо нефик
22 декабря, 2016 в 20:57
Вот если б такие «ректальные пацаны» как ты китайский бич-ксенон не ставили, то и Борюська бы такие посты не писал…
Lex
22 декабря, 2016 в 22:05
Прямая обязанность акима- чтобы жаловаться не на что было! Вот пусть и работает, а не ушами хлопает!
Alex
22 декабря, 2016 в 22:53
А на каком авто Вы передвигаетесь Борис?
День
22 декабря, 2016 в 21:02
Ну вот,заменусили. А вопрос то был простой— на чем передвигается Борис,коли все российское авто считает говном,да и авто 90х.
День
22 декабря, 2016 в 22:53
А еще сюда надо добавить закрашенные и затонированые задние фары, стробоскопы в стоп-сигналах, всякие шторки, тонировки, рисунки в виде голых баб, жалюзи, тюли и прочая китайская дребедень на передних стеклах. И нельзя пройти мимо заниженных корыт производства автотаз. Разве это не переоборудование авто и незаконное внесение изменений в конструкцию авто? Сюда же можно добавить тупое вождение акиматовских авто по утрам на Саранской трассе, черной и белой Октавии и Суперба, которые любят подрезать, выехать на встречку и обогнать всех на Актаском переезде. Да и вообще, когда дороги начнут чистить уже????? А!Как же я мог забыть! букву Ш по 3 штуки со всех сторон на всех стеклах, совместно со знаками У, туфельками, КЗ, МЗ и так далее. Много оленей на дороге, никто не спорит.
SD
22 декабря, 2016 в 21:18
А я вообще гайцов не понимаю. Стробоскопы в стопсигналах можно причислить к спецсредствам и бабло рубить на ровном месте, а они не чешутся.)))
Санёк
22 декабря, 2016 в 23:37
Ну насчет слепящего ксенона и кочегарок на колесах я согласен с Борисом. Просто мужик в горячке написал, а если разобраться, то по делу. Нет денег на норм ксенон, оставь заводской свет. А вот с солярой непонятки, толи соляра такая, толи муданы. Хотя все диз топливом на одних и тех же заправках заливаются.
Караганда
22 декабря, 2016 в 21:25
Народ вы поймите одно, должен быть закон везде и во всем!, в германии никто просто так не может поставить доп фары, поменять свет, или резину другого размера, нужно на все разрешение, а от этого и порядок и не только на дорогах.
Наши менты, вместо того чтобы реально работать и по этим в том числе нарушениям, прячутся в кустах…, вот вам и весь разговор.
Везде должен быть порядок и закон!
вы реально посмотрите на этот хлам на дорогах, на этот невероятно синий ксенон, нереальный дым от всех этих муданов, народ мы же живем как в Гондурасе…
Борис
22 декабря, 2016 в 22:06
В гондурасе мы живем из-за таких вот как ты Борисов! Можешь мне, Бориска, верить!
Ушлепок
22 декабря, 2016 в 22:36
Борис. Вы видели недавнешнее видео, кто законы принимает? Откуда тогда у вас такие вопросы детские!? И живём мы не как в Гондурасе. А без приставки «КАК». Ну прям, как ребёнок!
Ибо нефик
22 декабря, 2016 в 22:52
Абсолютно прав!Вот бы штрафовать начали! Штрафовать кстати надо фирмы, «делающие » техосмотр!
И на миллионы! А переоборудование авто- штраф миллион или конфискация!
Синий ксенон, установленный не по-правилам- преступление!
Alex
22 декабря, 2016 в 22:57
все такие умные… то машины г-но…. то олени на дороге… хотелось бы знать на чем они ездюют и кем являются на дорогах… Хотелось бы коментарии, даже справедливые, без оскорблений.
Саша
22 декабря, 2016 в 22:26
Ясно как «божий день»! На дороге правила будут соблюдаться всеми только тогда, когда Законы в стране будут выполняться всеми. Без исключения! И никак иначе!
электорат
22 декабря, 2016 в 23:05
Борис, ты что это так разволновался? всегда так было!!!!!
ВсегдаТакБыло
22 декабря, 2016 в 23:05
Уверен, что в Китае у всех китайский ксенон. И, по-моему, им это ни в чём не мешает..
Александр
22 декабря, 2016 в 23:10
Согласен с Борисом. Каждый день еду на работу с ребенком в салоне. Циркуляцию воздуха ставлю внутри салона. Все в круг запотевает, кроме обдувки лобового стекла, но зато не дышу выхлопом муданов и лифанов. Так сказать привожу с собой немного чистого воздуха с юговостока в город.
Kote
22 декабря, 2016 в 23:40