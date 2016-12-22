«Золотые»огурцы к праздничному столу….

Зашёл сегодня в супермаркет Аян и «остолбенел» в овощном отделе от цены на свежие огурцы 1200 тенге за килограмм-хотелось бы поинтересоваться у производителя выращиваемой продукции-у вас что какая то особенная подкормка для выращивания огурцов?!.На некоторых товарах как на пример Акнаровская продукция ценники наклеены друг на друга т.е на нижнем одна цена на верхнем уже другая….И в обще что происходит с ценами на продукты ???

От: Nik