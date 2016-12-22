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Зашёл сегодня в супермаркет Аян и «остолбенел» в овощном отделе от цены на свежие огурцы 1200 тенге за килограмм-хотелось бы поинтересоваться у производителя выращиваемой продукции-у вас что какая то особенная подкормка для выращивания огурцов?!.На некоторых товарах как на пример Акнаровская продукция ценники наклеены друг на друга т.е на нижнем одна цена на верхнем уже другая….И в обще что происходит с ценами на продукты ???
От: Nik
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Можно подумать вы ни разу не видели, что к новому году огурцы, помидоры и перец золотыми становятся.
Вот только вопрос не к производителям продукции — а к продавцам.
ИЧСХ — все на законных основаниях. Законы у нас такие.
А если бы вы внимательными были, то могли бы заметить, что на акнаровских ценниках в Аяне прежняя цена была 609, а новая — 560. Конкретно — на цыплятах табака. Только вчера сам в Аяне покупал. Они цыплят распродают. Уж не знаю, почему.
КО
22 декабря, 2016 в 21:59
Обычный, предновогодний беспредел, каждый год одно и тоже, теперь каждый день продавцы будут задирать цены, в надежде что всё равно купят, куда денутся, а власти города закрыли глаза, почему в предпраздничные дни не проводят мониторинги цен, на рынках и супермаркетах. Вся Европа в рождественских ярмарках, скидках а у нас все наоборот. Дерут три шкуры на элементарные продукты. Где наша многострадальная теплица построенная в майкудуке с демократичными ценами и свежими овощами???
элиза
22 декабря, 2016 в 22:11
Не надоело обсуждать одно и то же?
НЕТ у властей права — вмешиваться в ценообразование. Закон им не позволяет.
КО
22 декабря, 2016 в 22:55
А депутаты для чего?
Санёк
22 декабря, 2016 в 23:28
Теплица на месте стоит,и нормально работает,только увы на столицу, а отмазка у производителя будет снова таже— дескать старый урожай уже продали,а вот новый не успел вырости.
День
22 декабря, 2016 в 22:58
Специально ради вас поискал на сайте.
Февраль 2014 — огурцы по 1000 тенге
Февраль 2016 — огурцы по 1000 тенге.
Что вас удивляет — что и в этом году подорожало? Вы первый год в мсагазины начали ходить?
КО
22 декабря, 2016 в 22:11
С ценами на продукты всё стабильно. Стабильно растут.
Матроскин
22 декабря, 2016 в 22:12
Беспредел уже не «предновогодний», беспредел уже круглогодичный…
электорат
22 декабря, 2016 в 22:57
Вам лишь бы огурцы. А они, между прочим, на 90% состоят из воды. Получается, за воду столько денег платите. Зачем вам огурцы? Тот же банан по форме почти огурец, а воды в нём меньше. Учёные выяснили, что геном банана наполовину похож на геном человека. Про огурцы учёные такого не говорят. Из бананов и апельсинов получится гораздо более полезный салат, чем из огурцов и помидоров, и в разы дешевле. Опять же, если в салат вместо огурцов колбасу другого сорта, а вместо помидоров колбасу третьего сорта, то будет салат из колбасы — а что может быть полезней, чем колбаса. Пытливый ум может обойтись и без огурцов, и даже очень неплохо..
Александр
22 декабря, 2016 в 23:07