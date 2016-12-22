Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза.

Штормовое предупреждение в связи с морозами объявлено в нескольких областях Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами также ожидается гололед.