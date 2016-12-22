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Ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза.
Штормовое предупреждение в связи с морозами объявлено в нескольких областях Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами также ожидается гололед.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Что, опять?
P.S. В прошлый раз тоже -36 обещали и хгде?
Горожанин
22 декабря, 2016 в 22:01
Весело, а мы без отопления 12 часов сидим.
NV
22 декабря, 2016 в 22:38
Говорят — же:»…местами». А «места» знать надо…
электорат
22 декабря, 2016 в 22:52