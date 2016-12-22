Царем и королем водительского искусства назвала карагандинца Волочкова

Российская балерина поблагодарила карагандинского водителя, который довез звезду в целости и сохранности

Анастасия Волочкова побывала в Казахстане с гастролями, а несколько дней назад на трассе Астана — Караганда прима попала в снежную бурю. Российская балерина поблагодарила карагандинского водителя, который довез звезду в целости и сохранности, передает Tengrinews.kz.

«Дорогой Нурик, ты просто Царь! Наши ноги и руки на месте, это потому, что ты нас вез, вез безопасно (…) Это было страшно, конечно, экстремально, Нурик, ты такой профессиональный водитель», — сказала Волочкова.

Как выяснилось, того самого профессионального водителя зовут Нурболат Рыскулов. По его словам, трасса была закрыта из Астаны, и поэтому пришлось ехать нелегально через «киевку» в объезд еще 120 километров. «Долго решали в аэропорту, ехать или не ехать (…) Звонили из Москвы, переживали, что трасса закрыта, а вылетов нет, поездов нет. Мы решили ехать. Погодные условия были очень плохие, много машин остались на трассе, многие развернулись из-за бурана. Но мы проделали огромный путь по бездорожью в ужасных климатических условиях. Пять часов в пути длиной 320 километров. Анастасия нервничала, конечно, переживала, что опоздает на представление. Но благополучно и экстренно была доставлена в Караганду на спектакль, опоздали всего на 15 минут. Она вышла к зрителям, извинилась. Зал был полный», — рассказал суперводитель и показал благодарственное письмо от балерины.

Рыскулов затем отвез ее в Павлодар. «Туда дорога была плохого качества, но погодные условия были супер. Нормально доехали, она выступила. Впечатления от встречи с балериной самые положительные, она классная, чудо просто», — поделился Нурболат. Он рассказал, что занимается перевозкой VIP-персон уже много лет и имеет богатый водительский опыт.

Нурболат с Линдой Нигматуллиной

С Сергеем Жуковым, Руки вверх.