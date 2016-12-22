В Сети появился промо-ролик боя Головкин — Джейкобс

Бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

В Youtube разместили промо-ролик боя Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс. Напомним, бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его будет транслировать на HBO (ppv). Билеты будут доступны в продаже с завтрашнего дня, стоимость в диапазоне от 100 до 1000 долларов. Сообщает МИА Казинформ.