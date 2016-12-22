Сегодня зажглась главная ёлка Караганды (фоторепортаж и видео салюта)

Аким города Нурлан Аубакиров поздравил горожан с наступающим новым годом

Сегодня, 22 декабря, зажглась главная ёлка Караганды. Ее зажег главный Дед Мороз нашего города. А перед этим Нурлан Аубакиров поздравил всех с наступающим Новым годом.

Праздник организовали на площади перед областным акиматом. Ее сначала чистили от снега, а потом здесь устанавливали сцену. Елку и светящиеся фигуры здесь установили заранее. Таким образом власти создали праздничное настроение горожанам.

В церемонии зажжения главной ёлки города принимали участие две сотни Дедом Морозов и Снегурочек. Все они – переодетые в карнавальные костюмы работники детских садов, школ и колледжей. На улице сегодня было относительно тепло – не ниже минус 6 градусов. Поэтому некоторые особо закаленные Деды Морозы и Снегурочки надели свои костюмы поверх свитеров и джинс. Поэтому за почти полуторачасовое стояние возле елки они порядком замерзли. Грелись сказочные персонажи танцами и шутками.

— Давайте уже начинать! – кричал весьма активный Дед Мороз. – А то у меня уже ноги замерзли. Завтра я в школу не приду! У меня уважительная причина.

Стоявшие рядом Снегурочки хохотали.

Тут на сцену вышел главный Дед Мороз со своей Снегуркой и обратился к публике:

— А давайте споем нашу любимую песню?!

— Какую? – ответил ему из толпы Дед Мороз-шутник и затянул: «Выйду-у-у ночью в по-о-ле с конём!».

Народ шутки не оценил и начал петь песню о ёлочку, которая родилась в лесу.

Потом на сцену поднялся аким Караганды Нурлан Аубакиров и на двух языках поздравил горожан с наступающим Новым годом. Дальше события развивались стремительно. Главный Дед Мороз со сцены громко произнес волшебные слова: «Раз, два, три, ёлочка, гори!» и наша зеленая красавица засияла огнями. Тут же начался фейерверк. Праздник продолжится концертной программой с песнями и танцами.

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