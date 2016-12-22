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Аким города Нурлан Аубакиров поздравил горожан с наступающим новым годом
Сегодня, 22 декабря, зажглась главная ёлка Караганды. Ее зажег главный Дед Мороз нашего города. А перед этим Нурлан Аубакиров поздравил всех с наступающим Новым годом.
Праздник организовали на площади перед областным акиматом. Ее сначала чистили от снега, а потом здесь устанавливали сцену. Елку и светящиеся фигуры здесь установили заранее. Таким образом власти создали праздничное настроение горожанам.
В церемонии зажжения главной ёлки города принимали участие две сотни Дедом Морозов и Снегурочек. Все они – переодетые в карнавальные костюмы работники детских садов, школ и колледжей. На улице сегодня было относительно тепло – не ниже минус 6 градусов. Поэтому некоторые особо закаленные Деды Морозы и Снегурочки надели свои костюмы поверх свитеров и джинс. Поэтому за почти полуторачасовое стояние возле елки они порядком замерзли. Грелись сказочные персонажи танцами и шутками.
— Давайте уже начинать! – кричал весьма активный Дед Мороз. – А то у меня уже ноги замерзли. Завтра я в школу не приду! У меня уважительная причина.
Стоявшие рядом Снегурочки хохотали.
Тут на сцену вышел главный Дед Мороз со своей Снегуркой и обратился к публике:
— А давайте споем нашу любимую песню?!
— Какую? – ответил ему из толпы Дед Мороз-шутник и затянул: «Выйду-у-у ночью в по-о-ле с конём!».
Народ шутки не оценил и начал петь песню о ёлочку, которая родилась в лесу.
Потом на сцену поднялся аким Караганды Нурлан Аубакиров и на двух языках поздравил горожан с наступающим Новым годом. Дальше события развивались стремительно. Главный Дед Мороз со сцены громко произнес волшебные слова: «Раз, два, три, ёлочка, гори!» и наша зеленая красавица засияла огнями. Тут же начался фейерверк. Праздник продолжится концертной программой с песнями и танцами.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
СУПЕР!!!
Саша
22 декабря, 2016 в 22:31
Ура!!! Очень хорошо!
Петя
22 декабря, 2016 в 22:59
КЛАССНО!!!
Серёжа
22 декабря, 2016 в 23:00
Настроение подняли!спасибо всем
Карагандинка
22 декабря, 2016 в 23:04
Ничего не понимаю. Когда меня останавливает инспектор ДПП, он говорит про жёлтый уровень и что имеет право без причины останавливать. А 200 Дедов Морозов и Снегурочек на улице это массовое гуляние, которое при жёлтом уровне запрещено. Так есть ещё жёлтый уровень или нет?
Ну и с наступающим Новым годом!!!
Санёк
22 декабря, 2016 в 23:25
… если, существуют откаты, то какова сумма в данном случае (гипотетически), от проведенного мероприятия?
Ваши варианты (схемы)
cinic
23 декабря, 2016 в 00:09