Сегодня, 23 декабря, День снежных ангелов!

Чем еще известен этот день?

Снежные ангелы — это такие специальные ангелы, которые следят, чтобы зимой был снег. Долгое время работы у них было немного, потому что снег и сам выпадал, как полагается. Но мир изменился, и наступило глобальное потепление. Снег от этого не то чтобы исчез, но стал ложиться неравномерно — там выпадет, тут растает. И не вся живность была надежно укрыта бело-пушистыми одеялами на зиму. Поэтому снежным ангелам пришлось покинуть свои ангельские чертоги и спуститься на землю, чтобы уже на месте следить за порядком. Они придумали прижимать снег к земле, примерно также, как кнопками прикалывают к доске листы бумаги. Тогда он лежит на месте и никуда не девается. Кстати, люди могут видеть снежных ангелов за работой. Но они не догадываются ни о миссии этого народа, ни о его настоящем имени. поэтому люди называют снежных ангелов по-своему – «снеговики».

Когда северный ветер засыпает, свернувшись калачиком вокруг оси северного полюса, ему на смену приходят южные полярные ветра. А вместе с ветрами прилетают снежные ангелы, которые весь год создают новые, удивительные кружева снежинок и вплетают в них сказки полярной ночи, чтобы зимой порадовать ребятню и взрослых и вдохновить человеческих мастеров, — художников, писателей, кружевниц и вязальщиц. Снежные ангелы особенно радуются, когда встречают влюбленных — они тогда танцуют вокруг них вместе со своими снежинками! Давайте все сегодня станем хоть чуточку влюблёнными, и станцуем вместе с ними?!

23 декабря 800 — Коронация в Риме Карла Великого, короля франков.

23 декабря 1888 — Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.

23 декабря 1909 — Произошла одна из первых зафиксированных документально встреч землян с НЛО. В небе над Бостоном (США), был замечен крупный предмет овальной формы с отверстиями, напоминающими иллюминаторы, как тогда писали, подводной лодки.

23 декабря 1953 — расстрел Лаврентия Берии и его «банды» — В. Н. Меркулова, Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешика, В. Г. Деканозова и Л. Е. Влодзимирского.

23 декабря 1950 — Папа римский Пий XII объявил, что в Ватикане при раскопках найдена могила святого Петра.