Куда идем на выходных

До Нового года осталось совсем немного. Тем сильнее желание успеть сделать как можно больше до того, как часы пробьют волшебную полночь. Однако в суматохе не стоит забывать и об отдыхе. Тем более, что в эти предпраздничные дни для нас подготовили столько интересного!

Благотворительность

Очередная, на сей раз рождественская, «Гаражная распродажа» пройдет в «ЭкоМузее» в субботу, 24 декабря. Здесь по традиции можно будет приобрести самые разные вещи, подарки и приятные сувениры, книги, одежду, посуду, различные изделия ручной работы. Цены обещают доступные. Кроме того, на «Гаражке» можно будет послушать живую музыку, сфотографироваться с экспонатами «Экомузея», выпить чаю и полакомиться сладостями. Обязательно приходите на благотворительную ярмарку! Вы не только присмотрите для себя что-нибудь симпатичное, но и поможете больному ребенку. Средства, вырученные во время благотворительной торговли, перечислят в пользу 8-летнего Егора Хомича. Диагноз мальчика — миодистрофия Дюшена-Беккера. Егору требуется курс реабилитации в павлодарском центре ЦАРиК.

Музыка

24 декабря в клубе «Бахус» пройдет «Рок-ёлка». «Раз-два-три, ёлочка, гори!» — будут в этот вечер кричать ценители тяжелой музыки. А еще они будут слушать и смотреть выступление групп, которые ради праздника соберутся в клубе: Black kapital, Nomad, Client,»Картина мясом», «Форт Штамм» и других. Кроме того, организаторы обещают два мини-сэта от групп PIRANIA и JET CONDITION.

Академический театр музыкальной комедии приглашает карагандинцев на праздничный концерт. 24 декабря на сцене ДКГ — «Новогодняя феерия» с участием исполнителя ведущих партий в бродвейских мюзиклах Андрея Школдыченко (г.Москва), лауреата престижных международных конкурсов.

Cover концерт Noize MC — тайм-кафе «Некафе» приглашает приятно провести время. В программе вечера — игра на различных музыкальных инструментах, исполнение известных композиций, чтение стихов под музыку.

Вы можете быть слушателем или выйти на сцену и сыграть, прочесть стихи под аккомпанемент. В программе также предусмотрены конкурсы с призами.

Вечеринки

Танцевальная студия Loco Dance (ул. Ерубаева, 50) в субботу приглашает на новогоднюю вечеринку «ЭСКИМОС Party». В программе: танцевальные номера, веселые конкурсы и, конечно, танцы! А также будут интересная фотозона и фотограф. Дресс-код вечеринки — элементы Севера. Это могут быть варежки, оленьи рога, свитер с оленями, шапка-ушанка, санки и т.п.

Bear Party пройдет 25 декабря в художественной мастерской на Ленина, 2. Вас ждут: творческие мастер-классы, фотозона, арт-сушка, горячий чай и атмосфера праздника.

Тайм-кафе «Некафе» приглашает всех желающих отпраздновать Рождество. Гости будут наряжать елку, украшать «Некафе» и пить горячий шоколад. Вас ждут 25 декабря.

Выставки

У каждого человека есть свой «тревожный чемоданчик». Это коробка или сумка, где хранятся самые важные документы. Из «тревожных чемоданчиков» они иногда переходят в музей и рассказывают историю не только своих владельцев, но и всей страны. В экспозиции историко-краеведческого музея Темиртау представлен фондовый «тревожный чемоданчик», в котором хранятся человеческие документы, повествующие историю XX века.

Также напоминаем об интерактивной экспозиции «Планета движущихся динозавров», которая приехала к нам из Санкт-Петербурга. Средний размер экспонатов: длина — четыре метра, высота — два метра, ширина — полтора метра. Динозавры на выставке слегка двигаются и рычат.

А вот еще…

Выставка «25 лет открытий»

Выставка, посвященная 25-летию Независимости

Мастер-классы

Новый год к нам мчится, а у вас еще нет достойного подарка? Не беда! Можно сходить на мастер-класс по рукоделию и собственными руками сотворить подарочную красоту. Например, можно сшить собственными руками замечательный текстильный чайничек, который послужит вместительной шкатулкой. А можно сходить на МК по декупажу и украсить в новогоднем стиле сувенирные сани, елочку, чайный домик, часы, шкатулку, ключницу, ёлочные игрушки. Или же можно смастерить своими руками замечательную поздравительную открытку. И это будет не поделка школьно-детсадовского уровня, а произведение искусства!

Студия «Скрап-и-я» в канун Рождества и Нового Года приглашает мастер-класс по оформлению пряничного домика. В набор, помимо домика, входит ёлка , снеговик и хозяин дома — пряничный человечек.

А вот еще…

Мастер-класс по мими-кружке

Мастер-класс по изготовлению адвент-календаря

Мастер-класс по живописи

Куда пойти с детьми?

В Караганду прибыл с гастролями российский цирк. Труппа представит нашему вниманию новогоднюю программу «Гиганты Африки, или Цирк больших зверей». Зрителям обещают яркие и незабываемые номера с участием экзотических животных: тигров, львов, жирафов, носорогов, обезьян. Кроме того, горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 16:00.

«Горячий» сезон новогодних елок торжественно открывается в эти выходные. Драматический театр им.Станиславского приглашает маленьких карагандинцев на новогоднее представление «Похищение елочной игрушки», после которого состоится показ волшебной сказки «Щелкунчик». Представление и сказка будут идти ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00.

Студия кукол «Буратино» приглашает отпраздновать Новый год вместе с веселыми миньонами. Путешествуя по всему миру, эти забавные желтые существа вдруг узнали, что на Земле празднуют Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой. Миньоны попали в сказочный лес в поисках новогодних приключений и встретились здесь с… А вот кого именно они повстречали, можно будет узнать, посмотрев сказку «Необычный Новый год». Она будет идти каждый день в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30.

Также напоминаем, что в «Музкомедии» новогодние представления стартовали еще на прошлой неделе. Здесь, кроме праздника у елки, показывают сказку «Приключения в стране Зазеркалья». …Девочка Оля никак не ожидала, что попадет в страну Зазеркалье, о которой раньше и не слышала. Но однажды она стояла около зеркала и вдруг… Что же случилось с девочкой? Как поведет себя она в непривычной обстановке? Новогоднее шоу и сказка идут пять раз в день — в 10:00, 11:30, 14:00, 15:30, 17:00.

А вот еще…

Резиденция Деда Мороза

Представление у елки «Новогодний мультпереворот»

Каток в ДС «Акжолтай»

Каток на стадионе «Шахтер»

На этом мы завершаем наш сегодняшний обзор и надеемся, что выходные будут приятными!

Более полный список мероприятий, которые состоятся в ближайшие дни, можно найти на нашем здесь.