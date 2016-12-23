O магазине «Южный»

Вчера, 22.12.16, со мной произошел в магазине «Южный»что возле рынка «Шыгыс» вот какой случай. Накупив полную корзину продуктов, я шла к кассе. Проходя мимо водочного отдела( так быстрее было к кассе) я задела корзиной прилавок, и бутылка водки слетела с полки внизу и разбилась.Отдел узкий, продавец расставляла там продукцию, а пара напротив меня выбирала спиртное. Было действительно узко. Кто-то еще прошел, я их пропустила и задела прилавок. Это видно на видео. Никуда не убегала, а вот те, что толкнули, прошли дальше.Продавец вызвала охранника, я сказала, что оплачу при наличии акта о случившемся. Дальше 3 раза составляли акт, посылали за печатью на улицу Муканова.Я сказала, что никуда не пойду, вызывайте милицию или дайте акт с любой печатью. После часа мытарств дали наконец. Я оплатила и ушла. Возникает вопрос: зачем я требовала акт? Просто они не должны были брать с меня деньги за испорченный товар в такой ситуации? На Нуркена тоже есть «Южный» разбитые шкафчики для хранения вещей, охранники каждый раз новые, без формы, кассиры часто меняются. У кого-то был подобный случай?

От: А.Г.К