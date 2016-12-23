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Вчера, 22.12.16, со мной произошел в магазине «Южный»что возле рынка «Шыгыс» вот какой случай. Накупив полную корзину продуктов, я шла к кассе. Проходя мимо водочного отдела( так быстрее было к кассе) я задела корзиной прилавок, и бутылка водки слетела с полки внизу и разбилась.Отдел узкий, продавец расставляла там продукцию, а пара напротив меня выбирала спиртное. Было действительно узко. Кто-то еще прошел, я их пропустила и задела прилавок. Это видно на видео. Никуда не убегала, а вот те, что толкнули, прошли дальше.Продавец вызвала охранника, я сказала, что оплачу при наличии акта о случившемся. Дальше 3 раза составляли акт, посылали за печатью на улицу Муканова.Я сказала, что никуда не пойду, вызывайте милицию или дайте акт с любой печатью. После часа мытарств дали наконец. Я оплатила и ушла. Возникает вопрос: зачем я требовала акт? Просто они не должны были брать с меня деньги за испорченный товар в такой ситуации? На Нуркена тоже есть «Южный» разбитые шкафчики для хранения вещей, охранники каждый раз новые, без формы, кассиры часто меняются. У кого-то был подобный случай?
От: А.Г.К
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Плохой магазин, знаю
Янина
23 декабря, 2016 в 11:32
«разбитые шкафчики для хранения вещей» это у них почти во всех отделениях такое, их сопутствующий бренд
«охранники каждый раз новые, без формы, кассиры часто меняются» это тоже во всех отделениях, ротация наверное чтобы не освоились и воровать не начали
А по теме статья 410 ГК РК «Переход риска случайной гибели товар. 1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. »
Т.е. если вы не умышленно разбили чтото, то можете смело посылать их всех на юх и если будут какието угрозы или препятствия от охраны смело вызывать милицию. Как только вы возьмете телефон для того чтобы вызвать милицию их воинственность как ветром сдует.
Lex
23 декабря, 2016 в 11:37
Lex,обидно, что нет законов. Деньги там небольшие, но обидно.Не драться же мне с охранниками- один ищ них охранял меня, чтобы не сбежала
А.Г.К
23 декабря, 2016 в 11:55
У меня у жены такая же ситуация была, тележкой нечаянно банку с какими то солениями в узком проходе зацепила, даже помоему не одну. Тоже охрана типа выпускать не хотела, милицией пугали . Она мне позвонила в панике. Я сказал сама вызывай милицию, ну и сам сказал подъеду сейчас. Через пять минут перезванивает, говорит, все не приезжай, начала говорит набирать милицию сразу и охранник и администратор съехали, ненадо милицию, давайте так уладим, начали уже теперь на совесть давить на жалость. Ну вообщем ушла оттуда, нервы только потрепали немного.
Lex
23 декабря, 2016 в 13:20
Согласен с Lex’ом. Согласно законодательству Вы не должны оплачивать если это сделано не умышлено. В законе о защите прав потребителя указана минимальная ширина прохода между стелажами или стелажом и выставленным по середине товаром (как обычно на полетах любят ставить). Если ширина не соответствует — покупатель не виноват в порче товара. Ну а если на видео видно что Вы не специально скинули бутылку, то тем более не надо было оплачивать. Они просто пользуются нашим незнанием законов.
Я
23 декабря, 2016 в 12:53