В Темиртау всех желающих научат расписывать пряники

В честь открытия новогодней выставки

26 декабря в 11.00 в Темиртауском городском историко-краеведческом музее состоится открытие конкурса-выставки «Креативный новогодний подарок». Будет выставлено более 100 новогодних подарков и упаковок, оформленных жителями Темиртау и Караганды.

Особая часть мероприятия и экспозиции посвящена истории новогоднего подарка и новогодним подаркам с историей. Будет работать мастерская. Приглашены мастерицы по hanmade. Ольга Павлова научит делать необычные новогодние открытки, Сауле Ибраева покажет, как делать упаковку для подарка в технике квиллинг; Елена Малецкая и Анастасия Зарубина раскроют секреты росписи по пряникам.