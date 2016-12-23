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В честь открытия новогодней выставки
26 декабря в 11.00 в Темиртауском городском историко-краеведческом музее состоится открытие конкурса-выставки «Креативный новогодний подарок». Будет выставлено более 100 новогодних подарков и упаковок, оформленных жителями Темиртау и Караганды.
Особая часть мероприятия и экспозиции посвящена истории новогоднего подарка и новогодним подаркам с историей. Будет работать мастерская. Приглашены мастерицы по hanmade. Ольга Павлова научит делать необычные новогодние открытки, Сауле Ибраева покажет, как делать упаковку для подарка в технике квиллинг; Елена Малецкая и Анастасия Зарубина раскроют секреты росписи по пряникам.
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Афтару умеющему писать о глубоком и серьёзном, об интересном и давно минувшем не претит лепить такие пряничные репортажи? неужели ничего в портфеле НВ не осталось? Единственная важная новость ? Оно может хорошо и даже позитивно про пряники, тем более новость из Темиртау, но уж больно мелко и скучно…
один из массы
23 декабря, 2016 в 12:12