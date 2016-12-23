Казахстанцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

Принят закон об обязательной дактилоскопической регистрации

Вскоре в документах казахстанцев появятся данные об особенностях строения папиллярных узоров на пальцах. Соответствующий закон приняли в парламенте. Однако, несмотря на это, сдавать отпечатки пальцев повсеместно начнут лишь к 2021 году. Дело в том, что на реализацию проекта необходимы средства. Как минимум, нужно закупить специальные сканеры, которые будут обрабатывать дактилоскопические данные. Их планируют установить в ЦОНах.

Сдавать отпечатки будут казахстанцы при получении паспорта, достигшие 12-ти лет. До 16-ти лет процедуру будут проводить исключительно с согласия молодого человека.

Обязательной дактилоскопии подлежат мигранты, беженцы и люди, оформляющие документы для въезда в Казахстан.