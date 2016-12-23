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Принят закон об обязательной дактилоскопической регистрации
Вскоре в документах казахстанцев появятся данные об особенностях строения папиллярных узоров на пальцах. Соответствующий закон приняли в парламенте. Однако, несмотря на это, сдавать отпечатки пальцев повсеместно начнут лишь к 2021 году. Дело в том, что на реализацию проекта необходимы средства. Как минимум, нужно закупить специальные сканеры, которые будут обрабатывать дактилоскопические данные. Их планируют установить в ЦОНах.
Сдавать отпечатки будут казахстанцы при получении паспорта, достигшие 12-ти лет. До 16-ти лет процедуру будут проводить исключительно с согласия молодого человека.
Обязательной дактилоскопии подлежат мигранты, беженцы и люди, оформляющие документы для въезда в Казахстан.
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За четыре года стока воды утечёт и стока раз всё поменяется…
один из массы
23 декабря, 2016 в 13:22
Я может за эти четыре года и жить перестану. А вообще в который раз менять будут? Это только у нас или везде в мире и повсеместно идет замена доков раз в 5-10 лет?
02556
23 декабря, 2016 в 13:41
ну хоть один завод работает с полной нагрузкой
один из массы
23 декабря, 2016 в 14:32