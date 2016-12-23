Глыбы снега и льда упали на машину волонтеров, покупавших подарки для детского дома на рынке Самал (видео)

«Какой протокол? Это ваша вина»

Неприятный инцидент произошел вчера днем на рынке Самал на улице Молокова. Группа волонтеров приехала за подарками для воспитанников детского дома. Машину волонтеры припарковали около одного из бутиков. Пока волонтеры выбирали подарки, с крыши рынка на машину лавиной упали огромные глыбы снега и льда.

— Накануне у нас должен был состояться утренник. Мы всегда закупаемся в одном месте. Все продавцы знают нас как постоянных клиентов и частенько делают нам скидки. Обычно мы берем для детей сладости, печенья, конфеты – все, что любят дети, — рассказывает волонтер Галина Ким. — Когда все это произошло, в машине никого не было. Я была в бутике. Мой помощник вместе с грузчиком пошли загружать товар в багажник. Только чудом вся эта масса не упала им на головы. Их кто-то отвлек, и они отошли от багажника. И в этот момент эта лавина льда и снега рухнула на машину.

Галина говорит, что правая сторона ее машины полностью повреждена. Разбито лобовое стекло и сильно поврежден багажник. Галина попросила очевидцев произошедшего вызвать полицейских, чтобы они зафиксировали инцидент.

— Приехали охранники рынка. Стали расчищать. Я им говорю: «А зачем вы расчищаете? Я же вызвала полицию, чтобы они составили протокол». Они мне отвечают: «Какой протокол? Это ваша вина». Они тыкают пальцем и говорят: «Вот посмотрите, здесь установлены таблички». Но понимаете, их совершенно не видно. Да и к тому же здесь же люди ходят. Если бы не моя машина, то этот снег упал бы на женщину. Она просто в последний мигу отскочила, — возмущается Галина.

Галина запретила бригаде работников расчищать завал, пока на место не подъехали сотрудники полиции. Они зафиксировали инцидент. Правда, как пожаловалась девушка, полицейский забыл сделать замеры высоты снежной кучи.

После случившегося Галина Ким встречалась с директором рынка. И по ее словам, он отказался восстанавливать поврежденную машину.

— Я напрямую говорила с директором: «У нас тут ЧП произошло. Может быть, мы это как-то без суда решим»? А он, улыбаясь, мне отвечает: « Встретимся в суде», — рассказывает волонтер.

Продавщицы, у которых волонтеры постоянно делают покупки, отказались давать показания. Поэтому девушка сейчас ищет других свидетелей случившегося.

— Меня немного смутил тот факт, что эти люди знают нас не первый год. Но они отказались давать показания полицейским, — сетует Галина Ким.