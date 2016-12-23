Казыбекбийский районный суд санкционировал арест сожителей, которые сожгли в печи тело дочери

Их подозревают в убийстве ребенка

Судья Казыбекбийского районного суда санкционировал арест сожителей, которых подозревают в убийстве двухлетнего ребенка. Пока, что сожителей задержали как подозреваемых на 10 дней. Санкция на арест была выдана с 17 декабря по 27 декабря.

Как рассказали сами задержанные супруги, 2 февраля 2016 года мужчина шел с двухлетней дочерью сожительницы по пустырю. Примерно в километре от поселка Уштобе. Девочка все время отставала. Тогда он бросил ребенка на пустыре, а сам пошел домой. Вероятно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На утро супруги протрезвели и пошли искать девочку. И якобы нашли ребенка уже мертвым. Она замерзла ночью.

Испугавшись, они попытались замести все следы, и сожгли тело девочки в печи. Только через несколько месяцев социальные службы спохватились. Полицейские выявили пропажу ребенка и допросили сожителей. Полицейские проверяют эту историю. Сейчас их подозревают в убийстве ребенка. Возможно, кто-то из них убил девочку намеренно и потом сжег тело.

-Их арестовали на десять суток. Потому что они пока подозреваемые. Вероятно, за эти дни следствие соберет доказательства и им предъявят обвинение. Тогда поступит санкция на арест их в качестве обвиняемых, — сообщили в Казыбекбийском районном суде.