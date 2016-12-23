В Караганде в 2017 году заменят теплотрассу по проспекту Строителей

На нее и канализационный коллектор по программе «Нурлы Жол» выделят более 5 миллиардов тенге

В Караганде в следующем году на радость жителей Юго-Востока заменят теплотрассу по проспекту Строителей. Продолжится реконструкция самотечного канализационного коллектора, которую начали в нынешнем году. На эти два проекта по госпрограмме «Нурлы Жол» выделят 5 миллиардов 155 миллионов тенге.

Теплотрасса по проспекту Строителей давно требует ремонта. Она находится в плачевном состоянии. В районе рынка «Арай» каждый год работники компании «Теплотранзит Караганда» ведут раскопки из-за частых порывов. Денег на замену труб у монополиста нет. Гендиректор компании Серик Балкишев надеялся, что их по госпрограмме «Нурлы Жол» выделят в этом году. Но денег не дали. А сегодня, 23 декабря, на сессии городского маслихата стало известно, что финансирование будет в 2017 году.

— Мы решим многолетнюю проблему проспекта Строителей, — отметил аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Из Национального фонда по программе Нурлы Жол в следующем году нам выделят деньги, и мы сделаем замену сетей теплоснабжения. А уже после этого за счет местного бюджета мы будем асфальтировать проспект Строителей. Продолжится работа по реконструкции десятого коллектора. Вы были свидетелями, как летом произошел обвал в районе улице Ермекова. Реконструкция здесь крайне необходима. Мы ее сделаем и на много лет забудем об этой проблеме.

Канализационный коллектор №9 построен в начале 1970-х годов из железобетонных труб. Срок его эксплуатации – 40 лет. Сооружение собирает сточные воды Сортировки, Майкудука, Юго-Востока, Панель-Центра, Мелькомбината, Кирзавода 1-2, Федоровки и Большой Михайловки. По сути, он обслуживает 70 процентов нашего города. Коллектор проходит по жилому массиву, по парковой зоне, по территории дач, вдоль Федоровского водохранилища, в ряде мест пересекает железную дорогу и магистральные автодороги. За все время эксплуатации капитального ремонта сооружение не видело. Его трубы сильно изношены. За последние восемь лет здесь возникло 18 провалов.

Реконструкция коллектора по программе «Нурлы Жол» позволит безаварийно и качественно отводить канализационные стоки.