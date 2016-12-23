Депутаты утвердили бюджет Караганды на 2017 год

Он с учетом трансфертов составил 46 миллиардов тенге

Сегодня, 22 декабря, депутаты утвердили бюджет Караганды на 2017 год. С учетом трансфертов и кредитов он составил 46,3 миллиарда тенге. Большую часть этих денег потратят на социальную сферу.

Больше всего казенных денег потратят на сферу образования – 19,2 миллиарда тенге. Причем больше 15 миллиардов тенге из них уйдет на зарплату педагогам и коммунальные услуги для школ и детских садов. Второе место по расходам занимает сфера занятости населения. На нее в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда тенге. Около 1,3 миллиарда тенге уйдет на культуру, спорт и внутреннюю политику.

— Хочу поблагодарить депутатский корпус и членов Общественного совета за активную гражданскую позицию, — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. — Объем бюджета позволит нам решить ряд сложных социально значимых вопросов. Впервые мы предусмотрели средства в таком большом объеме на ремонт объектов соцкультбыта. Только на новые инициативы отдела образования будет направлено свыше 1,8 миллиардов тенге. Из них 600 миллионов на оснащение школ города. В следующем году будет закуплено более 2000 компьютеров своевременной модификации. Это позволит нам улучшить показатель обеспеченности. Сейчас мы не в лидерах. Сейчас у нас на один компьютер приходится шесть учеников.