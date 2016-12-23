Медики создадут фонд компенсаций за врачебные ошибки

Вносить деньги они будут добровольно

Фонд компенсаций за врачебные ошибки планируют создать в Казахстане. Сейчас проект уже находится на стадии регистрации в министерстве юстиции. Предполагается, что в фонд врачи будут вносить деньги добровольно. Для самих медиков это станет своеобразной страховкой на будущее. Если врач допустит ошибку, а пациент потребует возмещение ущерба, то медику не придётся в срочном порядке собирать деньги. Он сможет обратится в фонд компенсаций, но пока неизвестно, будет ли возмещаться вся сумма, или врачу всё таки придётся внести свои деньги.

— Участие в нем будет добровольным, — рассказала заместитель председателя правления Национальной палаты здравоохранения Алмагуль Кауышева. — Подчеркиваю, что речь идет только о тех случаях, когда медик допустил ошибку, а не халатность. Для того чтобы определить, действительно ли специалист оказался в заблуждении или халатно отнесся к своим обязанностям, по каждому случаю будет разбираться специальная комиссия из числа независимых экспертов.