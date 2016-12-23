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Вносить деньги они будут добровольно
Фонд компенсаций за врачебные ошибки планируют создать в Казахстане. Сейчас проект уже находится на стадии регистрации в министерстве юстиции. Предполагается, что в фонд врачи будут вносить деньги добровольно. Для самих медиков это станет своеобразной страховкой на будущее. Если врач допустит ошибку, а пациент потребует возмещение ущерба, то медику не придётся в срочном порядке собирать деньги. Он сможет обратится в фонд компенсаций, но пока неизвестно, будет ли возмещаться вся сумма, или врачу всё таки придётся внести свои деньги.
— Участие в нем будет добровольным, — рассказала заместитель председателя правления Национальной палаты здравоохранения Алмагуль Кауышева. — Подчеркиваю, что речь идет только о тех случаях, когда медик допустил ошибку, а не халатность. Для того чтобы определить, действительно ли специалист оказался в заблуждении или халатно отнесся к своим обязанностям, по каждому случаю будет разбираться специальная комиссия из числа независимых экспертов.
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Тупой…ещё тупее…
ALOKA
23 декабря, 2016 в 18:32
А фонд от ошибок правоохранительных органов. Накосячит горе-полицейский, а ответчиком выступает минфин т.е. бюджет. Пусть сами скидываются…
Иностранец
23 декабря, 2016 в 20:28
А может врачи не будут допускать ошибки и лечить будут нормально
Игорь
24 декабря, 2016 в 09:07
Очередная кормушка
Ванина
25 декабря, 2016 в 08:54
Интересно, а взносы реально будут добровольными? Или как обычно: добровольно-принудительные
Ирина
26 декабря, 2016 в 19:13