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Гоголь и Дюма улучшений нам не пообещали
Под Новый Год случаются чудеса. Ну, так говорят…А почему бы и да, решили мы и взяли старые, запылившиеся томики и узнать, что сулит нам будущий год.
Выбор пал на Дюма и Гоголя. Гадать на Эдгаре По или Достоевском как-то не решились.
Первой задавать вопрос о будущем решилась наш контент-менеджер Катя. Она спросила, изменится ли что-то в ее работе в будущем году. Торжественно назвала страницу, загадала номер строки ииии…. попала на совершенно чистый лист. Решили, что судьбой пока заданная тема не определена. Оно и хорошо — значит, что все останется в собственных руках.
После томик Дюма перешел к дизайнеру Кристине. Она решила спросить, станет ли газета «Стройка когда-нибудь похожей на глянцевый журнал». Ответ Кристину не удовлетвори. «Драма продолжалась два дня» — значилось на выбранной странице. То ли кризис нас доконает, то ли журналы скоро перестанут существовать, и ориентироваться будет не на кого.
Следующей книгу в руки взяла я, корреспондент и редактор интернет-проектов Татьяна. Мой вопрос был злободневным и лаконичным: «Вылезет ли «Вестник» из кризиса?». Мне отвечал Гоголь. И надо, сказать, весьма не двусмысленно: «Оставь его» — сказал Никоша.» Ну, что же, Николай Васильевич, Вам виднее…
А вообще, в гадания мы не верим.Зато верим в то, что все сделанное добро непременно возвращается. делайте добрый дела и будьте счастливы в Новом Году! И пусть все ваши желания сбудутся.
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Что за бред….
Lol
23 декабря, 2016 в 22:00
Корпоративке был…
Илья
23 декабря, 2016 в 22:41
В принципе верно, насчёт вашей веры) Не думал, что НВ в кризисе. Уверен, что самая успешная газета в регионе. Найдите, как расти в кризис — пытливому уму такое возможно..
Александр
24 декабря, 2016 в 18:31
Если бы эти старые, запылившиеся томики читали, а не использовали по случаю для гадания, то глядишь бы и репортажи были бы яркими, интересными и без ошибок. И блоги бы жили, и сайт был бы оживленней и интересней. Где конкурсы? Где статьи по краеведению? Конечно кризис, если осталась только перепалка комментаторов в народных новостях!
один из массы
28 декабря, 2016 в 17:58