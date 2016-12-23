NV.KZ гадает

Гоголь и Дюма улучшений нам не пообещали

Под Новый Год случаются чудеса. Ну, так говорят…А почему бы и да, решили мы и взяли старые, запылившиеся томики и узнать, что сулит нам будущий год.

Выбор пал на Дюма и Гоголя. Гадать на Эдгаре По или Достоевском как-то не решились.

Первой задавать вопрос о будущем решилась наш контент-менеджер Катя. Она спросила, изменится ли что-то в ее работе в будущем году. Торжественно назвала страницу, загадала номер строки ииии…. попала на совершенно чистый лист. Решили, что судьбой пока заданная тема не определена. Оно и хорошо — значит, что все останется в собственных руках.

После томик Дюма перешел к дизайнеру Кристине. Она решила спросить, станет ли газета «Стройка когда-нибудь похожей на глянцевый журнал». Ответ Кристину не удовлетвори. «Драма продолжалась два дня» — значилось на выбранной странице. То ли кризис нас доконает, то ли журналы скоро перестанут существовать, и ориентироваться будет не на кого.

Следующей книгу в руки взяла я, корреспондент и редактор интернет-проектов Татьяна. Мой вопрос был злободневным и лаконичным: «Вылезет ли «Вестник» из кризиса?». Мне отвечал Гоголь. И надо, сказать, весьма не двусмысленно: «Оставь его» — сказал Никоша.» Ну, что же, Николай Васильевич, Вам виднее…

А вообще, в гадания мы не верим.Зато верим в то, что все сделанное добро непременно возвращается. делайте добрый дела и будьте счастливы в Новом Году! И пусть все ваши желания сбудутся.