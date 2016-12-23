Оглашен приговор бежавшему из колонии-поселения в Карагандинской области

Беглец проведет три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Совершивший побег из колонии-поселения в Карагандинской области Андрей Дятлов приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, передает Today.kz из зала Казыбекбийского районного суда №1 Караганды.

«Суд признает подсудимого виновным в совершении преступления согласно статье 427 УК РК «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы», назначает наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Алия Жошева.

Представители департамента Комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области сообщили суду, что осужденный Андрей Дятлов, совершивший побег, характеризуется отрицательно.

Ранее он неоднократно отсутствовал на построениях, добывал алкогольные напитки и распивал их.

28-летний осужденный Андрей Дятлов сумел незаметно для личного состава колонии и конвоиров скрыться с территории исправительного учреждения. Ранее он был переведен в колонию-поселение из колонии общего режима за хорошее поведение. Он отбывает шестилетний срок лишения свободы по приговору суда по части 3 статьи 185 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

На свободе он находился 16 суток, после чего полицейские задержали его в квартире у знакомого, куда он пришел с просьбой дать ему денег.