Сколько потратили казахстанцы на VIP-номера в 2016 году

Повышенным спросом пользуются номера с комбинацией цифр «001» — выдано 337 комплектов на сумму 162 миллиона 969 тысяч 156 тенге и «007» — выдано 310 комплектов на сумму 149 миллионов 912 тысяч 280 тенге.

Более миллиарда тенге потратили казахстанцы на покупку VIP-номеров в 2016 году, сообщили в МВД в ответе на запрос Tengrinews.kz.

«За период с 5 января 2016 года по 15 декабря 2016 года выдано 3 913 комплектов государственно-регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) на сумму 1 миллиард 384 миллиона 274 тысячи 892 тенге», — говорится в сообщении правоохранительного органа.

Наибольшее количество номерных знаков в 2016 году выдано в Алматы — 1 637 комплектов на сумму 567 миллионов 547 тысяч 785 тенге. На втором месте — Астана, где было куплено 760 комплектов на сумму 270 миллионов 249 тысяч 336 тенге.

Повышенным спросом пользуются номера с комбинацией цифр «001» — выдано 337 комплектов на сумму 162 миллиона 969 тысяч 156 тенге и «007» — выдано 310 комплектов на сумму 149 миллионов 912 тысяч 280 тенге.

Стоимость комплекта государственных регистрационных номерных знаков меняется в зависимости от размера месячного расчетного показателя. Размер МРП в 2016 году составляет 2 121 тенге.

Номера с комбинациями цифр 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 и 777 стоят 483 588 тенге.

Номерные знаки цифрового обозначения 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 888 и 999 обойдутся в 290 577 тенге.