Начался суд над студентами, обвиняемыми в убийстве таксиста в Караганде

По данному делу проходят три жителя Караганды

В суде началось рассмотрение дела об убийстве 28-летнего таксиста Саята Солтанбекова. Обвиняемых будут судить сразу по трем статьям. Об этом Tengrinews.kz сообщили в суде Карагандинской области.

Убийство произошло 21 апреля 2016 года. В три часа ночи супруге Солтанбекова позвонили и сообщили, что его везут в больницу. «В тот день я вообще просила его не выходить на работу, потому что чувствовала себя неважно, мы ждали ребенка, — говорит Салтанат. — Он меня не послушался. Больше денег хотел заработать, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. В тот же день, в 10 часов утра, Саят умер от ножевых ранений».

По словам супруги, Саят отправился на вызов в Майкудук, где взял троих молодых людей. Что произошло в салоне машины и какова причина жестокого убийства, Салтанат до сих пор не знает.

«Мне сказали, что обо всем узнаю только на суде, — рассказывает Салтанат. — Но мне стало известно, что студенты убили моего супруга за то, что у них не было денег, чтобы расплатиться за такси. Во время разбирательств они убили Саята и истекающее кровью тело выкинули, а машину угнали и все его документы сожгли.

Из троих преступников двое — студенты политехнического университета, третий — рабочий. Только один из них признался в убийстве. Также они не объяснили следствию, где взяли оружие. Сам Саят, по словам супруги, никогда при себе не носил острых предметов.

Как сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда, следующее заседание по делу Саята Солтанбекова состоится 4 января. Оно будет рассмотрено под председательством судьи Исламхана Есенбаева.

«По данному делу проходят три жителя Караганды — Сагын Ы., Мадияр Т., Диас Е., — сказала руководитель пресс-службы областного суда Гульбаршин Житикова. — Они обвиняются по трем статьям: «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей». Все обвиняемые содержатся под стражей.

У Саята Солтанбекова остались супруга и двое несовершеннолетних детей.