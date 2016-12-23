Рой Джонс рассказал, каким был бы его бой с Головкиным

Легендарному 47-летнему боксеру, которому удалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях, вручили халат

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший встретился со своими болельщиками в Алматы. В ходе встречи он поделился своим мнением о поединке Головкин — Джейкобс и рассказал, каким был бы его бой с GGG, передают Vesti.kz.

«В Соединенных Штатах я не знаю, кто бы мог быть моим конкурентом. Знаю в мире двух боксеров, которые представляют для меня серьезных оппонентов. Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым. Я не думаю, что Дэниэл Джейкобс достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным. Головкин — это суперсила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, чтобы противостоять мощи Головкина», — отметил Рой Джонс.

Легендарному 47-летнему боксеру, которому удалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях, вручили халат, оформленный в национальном стиле. Церемония вручения сопровождалась бурными аплодисментами собравшихся.

В рамках встречи с фанатами прошли фотосессия и раздача автографов. Увидеться со своим кумиром собрались сотни любителей бокса.