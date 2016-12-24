Сегодня, 24 декабря, День путешествий по витринам!

Чем еще известен этот день?

Витрины – это же незнакомые государства, континенты и мирки, как «город в табакерке», живущие своей жизнью и по своим законам! Вот площадь искусства, на которой вольготно расположились духовые и струнные инструменты, которые тихонько сочиняют мелодии будних дней! А вот – государство мехов, прильнувшее к окошку витрины изнутри, в надежде отыскать себе ласковых и добрых хозяев. Или – улица сверкающих солнечных бликов, щедро рассеянных в невероятном, загадочно-льдистом хрустале…Мы бежим каждый день мимо нагромождений шляпок и сумок, ковров и мебели, отмахиваясь от их зова, от их тоски по общению, не замечая притаившихся совсем рядом сказок, мимо, сквозь…Но если надеть волшебные очки, запастись бутербродами и фотоаппаратами, или пригласительными билетами и блокнотами, то можно такое увидеть

24 декабря 1865 — В городке Пуласки (шт. Теннесси) после поражения в гражданской войне 1861-65 гг. ветеранами-конфедератами создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан для борьбы с негритянским движением и прогрессивными организациями. Имя организации взято от греческого слова «kyklos», означающего круг.

24 декабря 1887 — Томас Алва Эдисон подал патентную заявку на изобретение фонографа, первого прибора для записи и воспроизведения звука.

24 декабря 1914 — Немецкий самолет сбросил бомбу на английский город Дувр, совершив первую в мире бомбардировку.

24 декабря 1979 — Советский Союз начал ввод своих войск в Афганистан. Спустя три дня группа «Альфа» штурмовала президентский дворец в Кабуле: глава Афганистана Хафизулла АМИН и его охрана были уничтожены, у власти стал Бабрак КАРМАЛЬ.

24 декабря 1985 — Руководитель Кубы Фидель Кастро заявляет, что он бросает курить. Ранее сигара была одним из непременных атрибутом его внешнего облика.