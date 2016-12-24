- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В областном управлении здравоохранения пояснили, что проверкой данного факта занимаются независимые эксперты из Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности региона.
Жительница Темиртау Татьяна Жданова хочет наказать местных врачей за то, что накануне родов у нее внутриутробно погибли двойняшки. Однако, по заверению медиков, в смерти малышей виновата сама женщина. Об этом Tengrinews.kz рассказали в областном управлении здравоохранения.
34-летняя Жданова обратилась в поликлинику № 2 Темиртау 15 ноября. На повторном обследовании обнаружили, что у двоих малышей в утробе матери отсутствует сердцебиение. По словам женщины, за день до случившегося она была у своего гинеколога, которая уверяла, что с детьми все в порядке. «Мне врачи в родильном доме сказали основные причины гибели двух не появившихся на свет девочек: несовместимый резус-фактор крови и инфекция. К своему участковому гинекологу я ходила во время беременности регулярно. Необходимые медосмотры по указанию медиков проходила. Почему они тогда не сказали, что у меня были какие-то отклонения в здоровье. Мне сразу ничего не говорили», — рассказывает Татьяна Жданова.
По ее словам, после случившегося ей звонила директор поликлиники № 2 и просила, чтобы она подошла к ней в медицинское учреждение. Руководитель родильного дома хотела разрешить возникшую проблему в досудебном порядке, но женщина на встречу не пошла.
В областном управлении здравоохранения пояснили, что проверкой данного факта занимаются независимые эксперты из Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности региона. «С начала раннего срока беременности Татьяна Жданова болела вирусными заболеваниями. Хотя на протяжении всего времени она получала рекомендации по лечению. Поэтому очаг инфекции перешел в хроническую форму. 15 ноября она приехала в перинатальный центр. При осмотре сердцебиение малышей в утробе матери не прослушивалось. Хочется добавить, что женщина была курящей, у нее была анемия. В первую очередь, это влияет на здоровье ребенка. Ей неоднократно говорили о том, чтобы она не курила во время беременности, но она не послушалась», — заявила руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Айжан Иса.
Однако Жданова написала жалобу в областную прокуратуру и просит найти виновных в гибели ее двойняшек.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32236 материалов.
Посетители оставили 185603 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Не буду говорить о возможной вине медиков, просто по человечески пресс-служба ведомства, управляемого г-ном Нурлыбаевым, в своем комментарии должна была прежде всего выразить соболезнование г-же Ждановой. Аргументы, направленные на снятие ответственности с врачей, во-первых пока бездоказательны, во-вторых некорректны по отношению к потерявшей детей женщине. Разрушить систему патронажа за беременными, уничтожить женские консультации, потерять квалифицированные кадры и потом ссылаться на «мы ей говорили не курить, а она курила…», отражает нездоровую картину в нашей медицине в целом, и в подконтрольном Ержану Шакировичу регионе в частности…
Ринат
24 декабря, 2016 в 11:54
Скоро нас будут калечить за деньги, когда введут обязательную страховку. Совсем уже оборзели. А если я хочу в платную клинику ходить лечиться. то на кой ляд мне эта страховка?
Ибо нефик
24 декабря, 2016 в 17:31
При чем здесь врачи, если произошла внутриутробная гибель плодов? Какой срок был не написано? И чем могли помочь врачи в данной ситуации…
DJok
24 декабря, 2016 в 19:25