Роженица в Темиртау обвинила врачей в смерти двойняшек

В областном управлении здравоохранения пояснили, что проверкой данного факта занимаются независимые эксперты из Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности региона.

Жительница Темиртау Татьяна Жданова хочет наказать местных врачей за то, что накануне родов у нее внутриутробно погибли двойняшки. Однако, по заверению медиков, в смерти малышей виновата сама женщина. Об этом Tengrinews.kz рассказали в областном управлении здравоохранения.

34-летняя Жданова обратилась в поликлинику № 2 Темиртау 15 ноября. На повторном обследовании обнаружили, что у двоих малышей в утробе матери отсутствует сердцебиение. По словам женщины, за день до случившегося она была у своего гинеколога, которая уверяла, что с детьми все в порядке. «Мне врачи в родильном доме сказали основные причины гибели двух не появившихся на свет девочек: несовместимый резус-фактор крови и инфекция. К своему участковому гинекологу я ходила во время беременности регулярно. Необходимые медосмотры по указанию медиков проходила. Почему они тогда не сказали, что у меня были какие-то отклонения в здоровье. Мне сразу ничего не говорили», — рассказывает Татьяна Жданова.

По ее словам, после случившегося ей звонила директор поликлиники № 2 и просила, чтобы она подошла к ней в медицинское учреждение. Руководитель родильного дома хотела разрешить возникшую проблему в досудебном порядке, но женщина на встречу не пошла.

В областном управлении здравоохранения пояснили, что проверкой данного факта занимаются независимые эксперты из Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности региона. «С начала раннего срока беременности Татьяна Жданова болела вирусными заболеваниями. Хотя на протяжении всего времени она получала рекомендации по лечению. Поэтому очаг инфекции перешел в хроническую форму. 15 ноября она приехала в перинатальный центр. При осмотре сердцебиение малышей в утробе матери не прослушивалось. Хочется добавить, что женщина была курящей, у нее была анемия. В первую очередь, это влияет на здоровье ребенка. Ей неоднократно говорили о том, чтобы она не курила во время беременности, но она не послушалась», — заявила руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Айжан Иса.

Однако Жданова написала жалобу в областную прокуратуру и просит найти виновных в гибели ее двойняшек.