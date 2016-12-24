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Ассоциация национальных видов спорта Казахстана заявила о том, что планирует добиться включения обоих видов конных состязаний в список Олимпийских игр.
Ассоциация национальных видов спорта Казахстана намерена добиться включения кокпара и байги в число видов спорта Олимпийских игр. Этот вопрос члены Ассоциации обсудили на очередном заседании. Как сообщает телеканал «Казахстан», международный турнир по кокпару пройдёт в рамках выставки EXPO-2017. Члены ассоциации считают, что состязания мирового уровня помогут приобрести этому виду национального спорта международный статус.
Кокпар – популярная конная игра среди казахов, киргизов, таджиков, узбеков и других народов Средней Азии. Суть игры состоит в том, чтобы всадник завладел тушей козла и добрался с ней за несколько километров до условного места, например, своего аула. После чего противники уже не имеют права бороться за неё. Кокпар является неким симбиозом скачек, борьбы и игры. В современном спортивном кокпаре нужно захватить тушу, удержать её и забросить в «казандык» (ворота) команды соперника. В настоящее время существуют оба варианта кокпара.
Байга – конные скачки по пересечённой местности на длинные дистанции (5—15 км, а в прошлом и более 50 км), в которой важнейшую роль играет тактическое мастерство всадника. Зарождение байги связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки лошадей к длинным переходам. Сейчас байга проводится на ипподромах. Иногда проходит в форме погони за всадником, которому сначала дали возможность оторваться от общей группы.
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Байгу может быть еще разрешат…в чем я сомневаюсь. А Кокпар сто пудов нет, защитники животных и им подобные набегут с воплями, так что и не мечтайте….
Караганда
24 декабря, 2016 в 11:30
Летом на праздник 300-летия Богенбай батыра в Ерейментау сестра приезжала из Омска. Так впервые в Казахстане, и впервые увидела кокпар. Так там двое участников мальчишек в дикой борьбе за эту тушку козла сорвались с лошадей и были буквально затоптаны копытами лошадей. Так сестра была в шоке и ужасе от происходящего и долго была под впечатлением. Я не против обычаев. Это наша история. Но кокпар-та еще картинка. Чтобы видеть это-нужны крепкие нервы. И это далеко не игра. А вот байга-это уже совсем другое дело. Соревнование.
02556
24 декабря, 2016 в 11:53
Вряд ли. Идею использования в качестве спортивного снаряда тушу невинно убиенного козёлика мировое сообщество, в котором всё больше внимания уделяется правам животных, не поддержит точно.
Александр
24 декабря, 2016 в 12:13
А тогыз кумалак приравняют к шахматам?
Maks
24 декабря, 2016 в 15:31
к пасьянсу «Косынка»
один из массы
24 декабря, 2016 в 18:16
И асики к кёрлингу.
Макс
24 декабря, 2016 в 19:07
Мы хочем и нам ухе приятно
и амбиции потешили и народ
посмешили!!
Штрек Иван
24 декабря, 2016 в 20:22
Искусственная тушка не проблема
R
24 декабря, 2016 в 20:29