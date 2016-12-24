Кокпар и байгу хотят номинировать на включение в Олимпийские игры

Ассоциация национальных видов спорта Казахстана заявила о том, что планирует добиться включения обоих видов конных состязаний в список Олимпийских игр.

Ассоциация национальных видов спорта Казахстана намерена добиться включения кокпара и байги в число видов спорта Олимпийских игр. Этот вопрос члены Ассоциации обсудили на очередном заседании. Как сообщает телеканал «Казахстан», международный турнир по кокпару пройдёт в рамках выставки EXPO-2017. Члены ассоциации считают, что состязания мирового уровня помогут приобрести этому виду национального спорта международный статус.

Кокпар – популярная конная игра среди казахов, киргизов, таджиков, узбеков и других народов Средней Азии. Суть игры состоит в том, чтобы всадник завладел тушей козла и добрался с ней за несколько километров до условного места, например, своего аула. После чего противники уже не имеют права бороться за неё. Кокпар является неким симбиозом скачек, борьбы и игры. В современном спортивном кокпаре нужно захватить тушу, удержать её и забросить в «казандык» (ворота) команды соперника. В настоящее время существуют оба варианта кокпара.

Байга – конные скачки по пересечённой местности на длинные дистанции (5—15 км, а в прошлом и более 50 км), в которой важнейшую роль играет тактическое мастерство всадника. Зарождение байги связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки лошадей к длинным переходам. Сейчас байга проводится на ипподромах. Иногда проходит в форме погони за всадником, которому сначала дали возможность оторваться от общей группы.