В Казахстане за 2016 год оштрафовано 17 тысяч правонарушителей

За мелкое хулиганство – 1807, из них за загрязнение мест общего пользования – 1025

С начала 2016 года сотрудниками административной полиции ДВД на транспорте МВД РК проведены республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок», «Подросток», «Каникулы», «Осторожно, поезд!», «Қару» и т.д. Транспортными полицейскими с начала текущего года за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 58 491 правонарушителей, передает BNews.kz.

«Транспортными полицейскими с начала текущего года за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 58 491 правонарушителей, в том числе за мелкое хулиганство – 1807, из них за загрязнение мест общего пользования» – 1025» — ска­зал исполняющий обязанности на­чаль­ника управ­ле­ния ад­ми­ни­стра­тив­ной по­ли­ции департамента Марат Алькенов, информирует пресс-служба ДВД на транспорте.

Также он отметил, что за нарушение антиалкогольного законодательства по ст. 440 КоАП РК – 6496, по ст. 441 КоАП РК за нарушение запрета курения — 4281, по ст. 449 КоАП РК за приставание в общественных местах — 804, за нахождение детей без сопровождения взрослых в ночное время суток — 548, за переход железнодорожных путей в неустановленных местах по ст.559 ч.5 КоАП РК привлечено 29 116правонарушителей, за торговлю в неустановленных местах по ст.204 КоАП РК – 3541 лиц.

За бродяжничество и попрошайничество с объектов железнодорожного и воздушного транспортадоставлено и помещено в центры адаптации несовершеннолетних 262 подростка.

В приемники-распределители помещено 569 лиц без определенного места жительства. Направлено в медицинские вытрезвители 617, в специальные приемники помещены 1250 человек.

За текущий период транспортными полицейскими страны сопровождено 20 351 пассажирских поезда.

Всего по «нулевой терпимости к правонарушениям» привлечено к административной ответственности — более 17 477 правонарушителей.