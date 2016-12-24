В Темиртау осудили «звезду» Интернета

Только год спустя стало известно, что подвигло мужчину-каскадера на такой опасный трюк.

В последних числах ноября на видеохостинге YouTube появился короткий ролик: мужчина перелез через балкон на четвертом этаже и пытается запрыгнуть на толстую ветку стоявшего рядом тополя, но неудачно — срывается и летит камнем вниз, на землю. Сообщает газета « Криминальные новости «.

Действие происходило в Темиртау, популярное среди горожан видео через неделю после появления было удалено. Только год спустя стало известно, что подвигло мужчину-каскадера на такой опасный трюк. Свою версию он озвучил не в известной телепередаче, а со скамьи подсудимых, куда его на носилках доставил конвой. Вместе с трюкачом — 45-летним Андреем Ершовым — в ноябре 2016 года перед судом предстал его сообщник Вадим Савченко (имена и фамилии изменены).

15 ноября прошлого года мужчины решили пойти в дом № 21 на проспекте Комсомольский, где проживал некий Виктор, который якобы задолжал Савченко более ста тысяч тенге, так, по крайней мере, заявляли подсудимые на следствии и в уголовном суде. Перед тем как постучать в дверь квартиры, гости надели медицинские маски и вязаные перчатки — конечно же, только с целью обезопасить свое бесценное здоровье, ведь в город вместе с холодами пришли опасные инфекции. Так прямо и заявлял на суде каскадер Ершов.

Дверь им открыла Екатерина Лопахина. Представшая перед ней парочка в масках ничего хорошего не предвещала. Однако женщина, вместо того чтобы сразу закрыть дверь, завела с ними разговор, спросив: «В чем дело?». Савченко попросил позвать Виктора — мол, он должен им деньги. Женщина заявила, что сын давно уехал в Россию, пусть ищут его там, а она им ничего не должна. Савченко принялся подталкивать Лопахину внутрь квартиры, она позвала мужа, тот подошел и тоже спросил: «В чем дело?», но вместо ответа получил удар в живот. Семейную пару преступники быстро затолкали в коридор. Ершов сказал подельнику: «Ты иди, с ними разбирайся на кухне, а я посмотрю, что там есть в квартире!».

Савченко, напирая плечом, оттеснил супругов на кухню, там втроем они уселись за стол. Его подельник тем временем шерстил в комнатах — гремел дверцами шкафа, отодвинул от стены диван, осмотрел заднюю часть картин.

Екатерина Лопахина спросила сидевшего напротив человека в маске, сколько денег должен ее сын. Савченко ответил: сто тысяч. Женщина, еще более дерзко, чем на пороге, заявила, чтобы он ехал в Россию и там требовал у сына денег. У преступника внезапно в голове всплыло следующее альтернативное предложение: «Давай, ты отдашь мне деньги, а он тебе вернет!». Женщина высокомерно помотала головой, отказалась что-либо давать, потому что нет денег и точка! Савченко возмутило такое неуважение — что она о себе возомнила, ведь он в любую минуту может всех прикончить! Для наглядности налетчик схватил нож из кухонного гарнитура и, размахивая им как шашкой, стал материть супругов.

Если Лопахин-муж помалкивал себе на здоровье, то жена, напротив, потребовала говорить с ними в приличном тоне. Взбешенный бандит воткнул нож в стол, но вместо приведения в исполнение жестких мер промямлил: «А хоть 10 тысяч тенге имеется в наличии?». Упрямая женщина ответила: нет, конечно. Савченко продолжал свой аукцион, предлагая для оплаты другие суммы денег, то повышая, то понижая ставки, но так ничего и не добился.

События начали развиваться не по продуманному плану — Лопахина схватила воткнутый нож и откинула в сторону. Тогда преступник взял второй, но к тому времени женщина так расхрабрилась, что сообщила, что у нее разболелась голова и ей необходимо лекарство, без разрешения вышла из кухни.

У Ершова, перевернувшего вверх дном зал, дела тоже обстояли не блестяще, он нашел в сумочке Лопахиной только рваную двухсотку и под конец обыска обнаружил в шкафу золотую цепочку.

Увидел, как женщина, не обращая на него внимания, подошла к дивану, подняла сумочку, вытащила лекарства, выпила их. Потом, якобы возвращаясь на кухню, она подскочила к входной двери, вытащила вставленные в замок ключи, открыла дверь, выбежала в подъезд и заперла преступников вместе с онемевшим от ужаса мужем. Ершов крикнул своему товарищу, не выпускавшему из рук кухонный нож: «Зачем ты ее отпустил, она вызовет ментов!». Тем временем женщина бегала по подъезду, колотила во все двери, крича благим матом, что двое держат ее мужа под ножом.

Вызвали полицию, они приехали через пять минут. И если Савченко, ранее судимый, спокойно их дожидался в коридоре, то Ершов метался по комнатам, пытаясь найти выход в безвыходной ситуации. Когда услышал голоса полицейских за дверью, понял, что пробил час для крайних мер, и перелез через балкон, откуда приготовился прыгать на ветку…

Пока полицейские вместе с потерпевшей открывали дверь, сосед со второго этажа сообщил: «Мимо окна пролетело человеческое тело». Полицейские решили не спускаться, только поинтересовались у соседа: жив еще? К приезду «скорой помощи» Ершов очнулся, но двигаться не мог — первичный осмотр показал, что он будет в таком состоянии до конца своих дней, теперь без посторонней помощи не обойдется. Полный диагноз был страшнее любого приговора: «Сочетанная политравма. Тупая травма живота с повреждением правой доли печени, брыжейки тонкой и сигмовидной кишки. Гемоперитониум, брюшной разрыв мочевого пузыря. Закрытый перелом в/з левого бедра. Закрытый перелом лонно-седалищной кости с обеих сторон. Закрытый перелом 4-11 ребер слева. Пневмоторакс слева. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Консолидированный перелом левого бедра с вирусным искривлением. Контрактура левого коленного и тазобедренного суставов. Укорочение конечности 3-3,5 см слева.»

Казалось, после года мучительных лечебных процедур Ершов, теперь пожизненный инвалид первой группы, должен раскаяться в содеянном, чистосердечно рассказать, как было задумано преступление. Но ничего подобного! Он врал и вилял в ходе всего процесса, заявив, что утром перед ограблением вышел на улицу покурить, во дворе встретил проходившего ранее ему незнакомого Савченко, там и познакомился с ним. В ходе беседы новоявленный знакомый попросил сходить с ним в одну квартиру, где проживает его приятель, который должен ему денег. Ершов согласился, остальные его показания сводились к фразам: «ничего не помню», «ничего не знаю», «никаких денег не брал». Тем более никаких извинений потерпевшим он приносить не стал, скорее считая себя жертвой, чем преступником.

Супруги Лопахины на суде, махнув рукой на бессовестного инвалида, решив, что Бог его и так наказал, отказались от намерений требовать материальной и моральной компенсации. Все на суде жалели только сестру каскадера Ершова, к которой он приехал из России в 2015 году. Женщина, недавно перенесшая тяжелый инсульт, теперь вынуждена тратить свои деньги, круглые сутки ухаживать, выносить горшки за непутевым братом.

Ершова и Савченко приговорили к трем годам и шести месяцам ограничения свободы с конфискацией личного имущества.