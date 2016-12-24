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1 января изменится предельная оптовая цена на голубое топливо. А в перспективе госрегулирование цен могут вообще отменить
Согласно приказу от 12 декабря 2016 года № 527 Министерства энергетики РК, предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке республики с 1 января по 31 марта 2017 года составит 28 000 тенге за тонну (или 14.84 тенге за литр) без учёта НДС. Ранее предельная цена оптовой реализации была установлена в размере 23 106.45 тенге за тонну без налога (12.25 тенге за литр). Таким образом, оптовая цена сжиженного газа с нового года возрастёт почти на 22 %. В данное время в розницу сжиженный газ на некоторых заправках продаётся дороже 70 тенге. Сообщает kolesa.kz.
Как рассказали в министерстве, изменение цены — вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях. В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дороже.
Не исключено, что ценники на газовых заправках тоже изменятся. Возможно, на 10–20 %, но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа. Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве.
Представители ведомства также рассказали, что в перспективе Казахстан может вообще отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом. В январе Минэнерго начнёт готовить пакет предложений по этому поводу, и если идею одобрит правительство, цены на газ также отпустят в свободное плавание.
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Давно говорил, что автогаз придумали идиоты. Ни один человек в своём уме не будет возить постоянно в багажнике баллон с газом, по сути взрывное устройство. Да будь он хоть десять раз безопасен — а если в него КамАЗ на трассе въедет?.. Тем более что недавно, как писАли тут, один такой баллон взорвался безо всяких аварий, просто от перепада температур. Поэтому, надо их вообще запретить. Купил себе прожорливую машину — находи деньги и на безопасное топливо. Никогда не положу в багажник своего кабанчика это взрывное устройство.
Александр
24 декабря, 2016 в 11:32
Надеются они. Вы хоть в чем-то уверены??? Может хватит эксперементы ставить. У нас столько газа в земле есть, а он всё дорожает и дорожает. Какого хрена все месторождения продали???
И задолбали уже со свободным плаванием. На кой нам чинуши в таком количестве, если они ничего не сделать не решить не могут?
Я
24 декабря, 2016 в 11:45
Что хорошего сделало правительство для народа знает кто?
Старикам даже пенсию по человечески не подняли
Телезритель
24 декабря, 2016 в 15:11
Вор на воре и вором погоняем
Телезритель
24 декабря, 2016 в 15:12
Правильно. Цену на автогаз нужно поднять в три раза. Чтобы нищеброды, на дорогих иномарках, покупали бензин. И простые граждане не гибли на автомойках, из-за криворуких мастеров газового оборудования и хозяев повозок на газу.
Ибо нефик
24 декабря, 2016 в 17:29
…Возможно цены поднимутся на 10-20%….. Солярку тоже отпустили. Надеялись на 10-15%, в реалии — 35. И это не предел, а официальная инфляция в стране на уровне 5-6 %…. За кого нас держат ?
Dalnoboy
24 декабря, 2016 в 18:02