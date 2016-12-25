Сегодня, 25 декабря, День дарения елочных праздничных шаров!

Чем еще известен этот день?

В преддверии Нового года изо всех укромных уголков появляются Елочные Шары. Они такие разные — большие и маленькие, пестрые, и однотонные, но — однозначно — нарядные и таинственные. Их вешают в витринах, их уматывают в вату и коробки, их ДАРЯТ. Но мы-то с вами знаем, как важно иногда все изменить. Давайте попробуем подарить ИМ: комнаты и витрины, удивление ребенка, преддверие праздника, и, конечно же — ёлку! ….. Вот они лежат в коробке. затаив дыхание, вся дюжина, в которой нет ни одного повторяющегося по рисунку или размеру, и ждут. — Привет, Шарики! — говорю я. — Сегодня я хочу сделать вам подарок, — и достаю ещё пахнущую морозом и снегом, застенчиво улыбающуюся елочку… Утром я застаю всю дюжину, обнявшую горкой основание ёлки и тихонько что-то воркующую…

25 декабря 336 — Первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.

25 декабря 1741 — Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

25 декабря 1958 — В советском уголовном праве отменено понятие «враг народа» и максимальный срок заключения снижен с 25 до 15 лет.

25 декабря 1977 — скончался Сэр Чарльз Спенсер Чаплин (Чарли Чаплин, род.16.04.1889), знаменитый актер, кинорежиссер, сценарист и композитор. Он родился в бедном районе Лондона, создал лучшие свои фильмы в Америке, а остаток жизни провел в Швейцарии.

25 декабря 1991 — В 19.00 по Центральному ТВ в последний раз официально выступил Президент Советского Союза Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ: «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР». В 19.38 на куполе Кремлевского дворца был спущен флаг Союза и поднят трехцветный стяг России.