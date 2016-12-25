Отнеситесь с пониманием

Скончался бывший руководитель учебного заведения

Соратник и коллега Назарбаева Н по Темиртау и Караганде

Заслуженный работник образования

На похороны даже не пришли не только курирующие замы акима города и области, не только начальник облоно, даже нынешний руководитель учебного заведения

Простой телеграммы соболезнования не нашлось

Ладно кто то сильно занят

Но на местах?????

На поминках столько заслуг услышал, даже представлял страну за рубежом

Коротка память у начальства, наверное их век не долог

Очень прошу не пишите плохое

От: Сашок