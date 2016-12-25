- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Скончался бывший руководитель учебного заведения
Соратник и коллега Назарбаева Н по Темиртау и Караганде
Заслуженный работник образования
На похороны даже не пришли не только курирующие замы акима города и области, не только начальник облоно, даже нынешний руководитель учебного заведения
Простой телеграммы соболезнования не нашлось
Ладно кто то сильно занят
Но на местах?????
На поминках столько заслуг услышал, даже представлял страну за рубежом
Коротка память у начальства, наверное их век не долог
Очень прошу не пишите плохое
От: Сашок
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32243 материалов.
Посетители оставили 185647 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
не напишут плохого, хоть и разворачиваются тут иногда настоящие комментбатлы в сравнении с которыми то что комментируют на других новостных сайтах — детский садик Колокольчик.
По вашей теме приведу один пример, был у нас друг мужа со студенческой поры, хорошо общались, дружили семьями,несколько раз проводили отпуск вместе, он добрый, с чувством юмора, семья, бизнес, дом полная чаша, много друзей. И тут он становится представителем корпуса А, за полгода от него осталось только байство и чванство и больше ничего. Муж с друзьями только руками разводят, как так, будучи студентами болашаковцами несколько лет в кампусе жили, хлеб, кров делили, на великах по окрестностям катались, а тут такое. Никого там не помнят, эпидемия настоящая.
элиза
25 декабря, 2016 в 12:08
и что тут возмущаться? если так все случилось значит это и заслужено.
-!-
25 декабря, 2016 в 13:23
элиза
Все верно. Дружба и память у «них» ограничена размерами кабинетов.
Сашок
А Вам- терпения. Эффект бумеранга никто не отменял. Вот цитата из вики:
«Золотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать как «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
Вы знаете-что покойный-хороший и заслуженный человек-У Вас совесть перед Богом чиста. А на «чужой роток не накинешь плато». И «им» с «этим» еще жить придется. И все равно по-любому совесть у «них» проснется. Соболезнование родным и близким.
02556
25 декабря, 2016 в 13:23