«Сарыарка» на выезде всухую разгромила челябинский «Челмет»

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» всухую обыграл челябинский «Челмет» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ХК «Сарыарка».

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Шайбы в ворота соперника отправили Иван Мищенко (на третьей минуте, в равенстве), Нерюс Алишаускас (17, в меньшинстве) и Олег Ломако (36, в большинстве).

Защитник «Сарыарки» Иван Груздев похвалил вратаря за хорошую игру. «Сегодня играли с «Челметом». Молодая команда, хорошее движение, они немного нестандартно играют, где-то по двое «садятся». И нам нужно было играть быстрее, отдавать пас партнеру. Если мы не успевали — они «садились», и возникали небольшие «пожары» у наших ворот. Сегодня хорошо сыграл наш вратарь Георгий Гелашвили, и ребята — нападающие и защитники — реализовали свои моменты. В целом была хорошая игра, мы заслуженно победили. Спасибо болельщикам! Особенно тем, кто пришел поболеть за нас на матче в Челябинске», — сказал он.

Вратарь «Сарыарки» Георгий Гелашвили в свою очередь поблагодарил всех хоккеистов и болельщиков: «Сегодня все ребята здорово отыграли: знали, что «Челмет» не забил в прошлой игре, и поэтому они хотели в сегодняшнем матче в атаке прибавить. Но мы хорошо сыграли в обороне. Удачно защитники забили — от синей линии здорово поработали. Всех партнеров хотел бы поблагодарить за эту игру. Хочу поздравить и сказать спасибо всем болельщикам — тем, кто пришел сегодня поболеть за нас, и тем, кто смотрел нас в Караганде».

Главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев назвал первые два гола своей команды «нелогичными». «Знали «Челмет», готовились к матчу. Соперник крупно проиграл крайний матч. Хозяевам хотелось реабилитироваться в последнем матче уходящего года. А так у «Челмета» хорошая игра, перспективная молодежь. Мы сыграли на победу. Первые два гола, что мы забили, — нелогичные. Потом действовали по счету. Самое главное — три очка в копилке. Всю Караганду с победой. Поздравляю коллегу, команду «Челмет», с наступающим Новым годом, желаю всем удачи, и без травм», — сказал он.

Наставник «Челмета» Александр Рожков также посетовал, что два гола были «нелепыми». «К сожалению, не можем вторую игру подряд забить. После 0:8 хотели в уходящем году сыграть, чтобы уйти на новогодние каникулы на позитиве. Не получилось. Два нелепых гола из ничего. Те моменты, которые создали, не использовали — вратарь у соперника хорошо сыграл. Не забивая, сложно выиграть», — отметил тренер.

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