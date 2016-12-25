Военнослужащий бронегруппы выстрелил в живот солдату в Караганде

Суд порекомендовал командованию провести с военнослужащими обучение по обращению с оружием для недопущения подобных инцидентов.

Военнослужащий бронегруппы № 5 войсковой части № 22750 Министерства обороны РК выстрелил из пистолета в живот солдату в Караганде, но избежал наказания по причине прощения со стороны потерпевшего, передает Today.kz c ссылкой на Военный суд.

Как огласил судья Есен Жумабеков, 23-летний сержант развлекался с огнестрельным оружием возле контрольно-пропускного пункта войсковой части № 22750.

«Держа в руке пистолет «Глок-17″, сержант произвел перезаряжание пистолета, то есть дослал патрон в патронник, после чего направил оружие в сторону сослуживца и нажал на спусковой крючок. В результате произошел выстрел, пуля попала в живот солдату», — сказал Жумабеков.

Согласно заключению экспертизы, сержант в результате выстрела из огнестрельного оружия причинил здоровью потерпевшего солдата тяжкий вред.

Военнослужащему бронегруппы вменили преступление согласно статье 462 УК РК «Нарушение правил обращения с оружием, представляющим опасность для окружающих». Однако на судебном разбирательстве потерпевший обратился к судье с просьбой прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым.

«Учитывая, что подсудимый выплатил потерпевшему причиненный материальный вред, суд на основании статьи 68 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением» прекращает производство по делу и освобождает подсудимого от уголовной ответственности», — огласил постановление судья.

Между тем суд порекомендовал командованию войсковой части провести с военнослужащими обучение по правильному обращению с оружием в целях недопущения подобных шуток.