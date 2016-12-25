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Неизвестный мужчина на протяжении года звонил на стационарный номер телефона, и если трубку брала девочка, говорил непристойности.
Сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении года звонил восьмилетней девочке и делился с ней интимными подробностями своей жизни. Об этом Today.kz сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Подозреваемый является пенсионером и в настоящий момент работает в филиале одного из банков второго уровня.
Мужчина проживает недалеко от дома потерпевшей девочки. Причина преследования малолетнего ребенка устанавливается.
«Вину он не признает, заявляя, что зафиксированные входящие звонки с его номеров телефонов в базе номеров стационарного телефона, установленного в квартире потерпевшей девочки – это якобы недоразумение, технический сбой. Расследование покажет. Назначена фоноскопическая экспертиза, то есть идентификация голоса и речи задержанного по голосу и речи звонившего анонима», — сообщил источник.
Полицейские зафиксировали несколько звонков извращенца на звукозаписывающую аппаратуру, и эти аудиофайлы переданы в настоящий момент экспертам.
Родственники восьмилетней девочки поблагодарили полицейских за поимку подозреваемого.
«Действительно ли звонил этот человек, утверждать не можем. Но остается фактом, что новых неприятных звонков пока не поступало. Очень благодарны полицейским, что вернули покой в нашу семью», — сообщили родственники потерпевшей школьницы.
Неизвестный педофил на протяжении года терроризировал восьмилетнюю жительницу Караганды
Напомним, 4 декабря в ДВД Карагандинской области сообщили о том, что полицейские разыскивают неизвестного злоумышленника, который на протяжении года преследует по телефону восьмилетнюю девочку. Мужчина звонил ребенку и говорил различные непристойности сексуального характера, а когда с ним пытались заговорить взрослые, бросал трубку.
По словам родителей ребенка, из-за звонков педофила девочка оказалась на грани нервного срыва.
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…. молодцы!
Ван
25 декабря, 2016 в 12:31
Я зная как работают наши полицейские не верю что поймали настоящего телефоного терориста
1-Звонил извращенец в течение года и вычислить его по детализации звонков не могли в течение года
2-Звонки прекратиться могли после того как в СМИ написали что началась охота на телефоного терориста
И извращениц сейчас звонит другой девочке
3-Подставить пенсионера очень просто
Как я понял на него вышли после того как крайние три звонка были сделаны с стационарного телефона зарегестрированого на него
Зделать эти крайние три звонка можно было просто накинув провода на его линию
А то как у нас делается фонографическая экспертиза мы уже знаем по делу учителя физики
Не одна экспертиза не докажет был званок с квартиры подозреваемого
Или маньяк телефонист просто подключался к его линии
Или к его линии было подключение умышленно с целью фальсификации улик
Я считаю целый год его не могли вычислить потому что звонки были с сотового телефона
И явно он откупился от полицейских и обещал им не создовать проблем до тех пор пока не посадят подставного а после он будет звонить другой девочке
По этому советую всем родителям установить на телефоны детей програмы которые записывают звонки и отпровляют в облочное хранилище
Такие програмы есть и работают они надежно
И вы сможите видеть не только входящие номера на телефоны Ваших детей но и прослушать разговоры
vaa
25 декабря, 2016 в 13:40