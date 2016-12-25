Подозреваемый в развращении по телефону восьмилетней карагандинки задержан

Неизвестный мужчина на протяжении года звонил на стационарный номер телефона, и если трубку брала девочка, говорил непристойности.

Сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении года звонил восьмилетней девочке и делился с ней интимными подробностями своей жизни. Об этом Today.kz сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Подозреваемый является пенсионером и в настоящий момент работает в филиале одного из банков второго уровня.

Мужчина проживает недалеко от дома потерпевшей девочки. Причина преследования малолетнего ребенка устанавливается.

«Вину он не признает, заявляя, что зафиксированные входящие звонки с его номеров телефонов в базе номеров стационарного телефона, установленного в квартире потерпевшей девочки – это якобы недоразумение, технический сбой. Расследование покажет. Назначена фоноскопическая экспертиза, то есть идентификация голоса и речи задержанного по голосу и речи звонившего анонима», — сообщил источник.

Полицейские зафиксировали несколько звонков извращенца на звукозаписывающую аппаратуру, и эти аудиофайлы переданы в настоящий момент экспертам.

Родственники восьмилетней девочки поблагодарили полицейских за поимку подозреваемого.

«Действительно ли звонил этот человек, утверждать не можем. Но остается фактом, что новых неприятных звонков пока не поступало. Очень благодарны полицейским, что вернули покой в нашу семью», — сообщили родственники потерпевшей школьницы.

Неизвестный педофил на протяжении года терроризировал восьмилетнюю жительницу Караганды

Напомним, 4 декабря в ДВД Карагандинской области сообщили о том, что полицейские разыскивают неизвестного злоумышленника, который на протяжении года преследует по телефону восьмилетнюю девочку. Мужчина звонил ребенку и говорил различные непристойности сексуального характера, а когда с ним пытались заговорить взрослые, бросал трубку.

По словам родителей ребенка, из-за звонков педофила девочка оказалась на грани нервного срыва.