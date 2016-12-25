Мейвезер набрал вес и может выйти на бой против Головкина

На последней тренировке американец показал на весах 160 фунтов, в которых выступает казахстанец.

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) подлил масло в огонь по поводу слухов относительно его возможного боя с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пишет сайт Vesti.kz

Поводом послужило видео с одной из тренировок американца. Несмотря на завершение карьеры в 2015 году, Мейвезер-младший продолжает активно поддерживать свою форму. На одном из последних занятий в своем зале в Лас-Вегасе Флойд показал на весах 160 фунтов, что соответствует средней весовой категории, в которой выступает Головкин.

Ранее Головкин неоднократно заявлял, что ради поединка с Мейвезером готов спуститься в первый средний вес (154 фунта). Со своей стороны, американец говорил, что готов выйти против GGG, но для начала казахстанцу нужно победить Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним