- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Чем еще известен этот день?
День подарков — праздник, который на следующий день после католического Рождества
В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.
Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь.
26 декабря 1606 — Осуществлена постановка трагедии ШЕКСПИРА «Король Лир».
26 декабря 1946 — В Лас-Вегасе открывается отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня начинается превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.
26 декабря 1949 — Альберт Эйнштейн представил свою теорию тяготения (общую теорию относительности).
26 декабря 1975 — Начинаются первые в мире полеты с коммерческими грузами сверхзвукового самолета «ТУ-144» по трассе Москва — Алма-Ата.
26 декабря 2004 — самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симеулуе.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32245 материалов.
Посетители оставили 185773 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Ребята, а где про начало восстания декабристов? А где декларация верховного совета об упразднении СССР?
А где день рождения великого кормчего? День рождения Боярского?
Lex
26 декабря, 2016 в 09:10