Сегодня, 26 декабря, День подарков!

Чем еще известен этот день?

День подарков — праздник, который на следующий день после католического Рождества

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь.

26 декабря 1606 — Осуществлена постановка трагедии ШЕКСПИРА «Король Лир».

26 декабря 1946 — В Лас-Вегасе открывается отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня начинается превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

26 декабря 1949 — Альберт Эйнштейн представил свою теорию тяготения (общую теорию относительности).

26 декабря 1975 — Начинаются первые в мире полеты с коммерческими грузами сверхзвукового самолета «ТУ-144» по трассе Москва — Алма-Ата.

26 декабря 2004 — самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симеулуе.